Ръководителят на украинското разузнаване прие назначението за началник на администрацията на Зеленски

Ръководителят на украинското военно разузнаване Кирило Буданов прие поканата на президента Володимир Зеленски да оглави неговата администрация, предаде Ройтерс.

Буданов заменя на поста Андрий Ермак, който се оттегли през ноември на фона на скандала с корупцията по високите етажи на властта в Украйна, докато страната се бори за оцеляването си срещу Русия.

Ермак, който беше и водещ преговарящ на Киев в подкрепените от САЩ мирни преговори, не е обявен за заподозрян в разследването на схема за подкупи на стойност 100 милиона долара в енергийния сектор.