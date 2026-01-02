БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ръководителят на украинското разузнаване прие назначението за началник на администрацията на Зеленски

Ръководителят на украинското разузнаване прие назначението за началник на администрацията на Зеленски
Снимка: Архив/БГНЕС
Слушай новината

Ръководителят на украинското военно разузнаване Кирило Буданов прие поканата на президента Володимир Зеленски да оглави неговата администрация, предаде Ройтерс.

Буданов заменя на поста Андрий Ермак, който се оттегли през ноември на фона на скандала с корупцията по високите етажи на властта в Украйна, докато страната се бори за оцеляването си срещу Русия.

Ермак, който беше и водещ преговарящ на Киев в подкрепените от САЩ мирни преговори, не е обявен за заподозрян в разследването на схема за подкупи на стойност 100 милиона долара в енергийния сектор.

"В този момент Украйна се нуждае от по-голям фокус върху въпросите на сигурността, развитието на силите си за отбрана и сигурност, както и върху дипломатическата пътека на преговорите, а Администрацията на президента ще работи предимно по изпълнението на тези задачи", заяви Зеленски в Екс.

"Кирило има специализиран опит в тези области и достатъчно влияние, за да постигне резултати", добави той.

#шефа на разузнаването # Володимир Зеленски #Кирило Буданов #Украйна

