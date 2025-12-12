БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари?
Чете се за: 04:47 мин.
Президентът започва консултации с парламентарните групи -...
Чете се за: 00:40 мин.
ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са...
Чете се за: 01:02 мин.
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Чете се за: 01:05 мин.
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и...
Чете се за: 01:07 мин.
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сагата "Епстийн": Доналд Тръмп е част от новите разкрития по делото

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Запази

Снимките бяха публикувани от демократи от Камарата на представителите

сагата епстийн доналд тръмп част новите разкрития делото
Слушай новината

Нови снимки, които са били част от делото срещу Джефри Епстийн, показват Доналд Тръмп, Бил Клинтън, Бил Гейтс и бившия британски принц Андрю в компанията на осъдения сексуален престъпник.


Снимките бяха публикувани от демократи от Камарата на представителите и част от тях и преди са попадали в публичното пространство.

На един от кадрите се вижда Тръмп, в компанията на шест жени, чиито лица са скрити. На друга са изобразени презервативи, на чиято кутия е нарисувано лицето на настоящия американски президент.

ДоналдТръмп не отрича, че с години е бил близък с ДжефриЕпстийн, но е категоричен, че е бил прекъснал контакт с него и няма нищо общо с обвиненията, по които беше осъден. От Белия дом обвиниха демократите в умишлен подбор именно на снимки с президента-републиканец, с цел очерняне.

#Доналд Тръмп #аферата "Епстийн"

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
1
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
2
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
3
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Атанас Зафиров: Правителството подаде оставка, водено от отговорността към гражданите
4
Атанас Зафиров: Правителството подаде оставка, водено от...
Слави Трифонов: Ние чалгарите сме като котките - имаме по 9 живота
5
Слави Трифонов: Ние чалгарите сме като котките - имаме по 9 живота
Президентът започва консултации с парламентарните групи - вижте кога
6
Президентът започва консултации с парламентарните групи - вижте кога

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
3
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
4
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
5
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
6
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията

Още от: САЩ и Канада

Фон дер Лайен към Тръмп: Не се меси в европейската политика
Фон дер Лайен към Тръмп: Не се меси в европейската политика
Вашингтон изпраща представител на преговорите за примирие в Украйна Вашингтон изпраща представител на преговорите за примирие в Украйна
Чете се за: 03:27 мин.
САЩ наложиха нови санкции срещу още 6 танкера, които превозват венецуелски петрол САЩ наложиха нови санкции срещу още 6 танкера, които превозват венецуелски петрол
Чете се за: 01:00 мин.
Белият дом: Тръмп е изключително разочарован от Украйна и Русия Белият дом: Тръмп е изключително разочарован от Украйна и Русия
Чете се за: 01:47 мин.
Каракас заклейми като "пиратски акт" превземането на петролен танкер от американски сили край Венецуела Каракас заклейми като "пиратски акт" превземането на петролен танкер от американски сили край Венецуела
Чете се за: 03:20 мин.
"Архитектите на изкуствения интелект" - личност на 2025 година според списание "Тайм" "Архитектите на изкуствения интелект" - личност на 2025 година според списание "Тайм"
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Консултации и „домовата книга“: Как ще бъде назначен служебен кабинет
Консултации и „домовата книга“: Как ще бъде назначен...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари? Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари?
Чете се за: 04:47 мин.
Политика
Бойко Борисов: В ГЕРБ никога не сме управлявали напук Бойко Борисов: В ГЕРБ никога не сме управлявали напук
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Украйна обсъжда присъединяване към ЕС до 2027 година като част от мирен план Украйна обсъжда присъединяване към ЕС до 2027 година като част от мирен план
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Германия обвини Русия в изборна намеса и кибератака срещу въздушния...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Асен Василев: Оставката на правителството беше въпрос на време
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Станислав Балабанов: Чухме хората, Пеевски не е бил част от...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ