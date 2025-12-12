Сагата "Епстийн": Доналд Тръмп е част от новите разкрития по делото

Нови снимки, които са били част от делото срещу Джефри Епстийн, показват Доналд Тръмп, Бил Клинтън, Бил Гейтс и бившия британски принц Андрю в компанията на осъдения сексуален престъпник.



Снимките бяха публикувани от демократи от Камарата на представителите и част от тях и преди са попадали в публичното пространство.

На един от кадрите се вижда Тръмп, в компанията на шест жени, чиито лица са скрити. На друга са изобразени презервативи, на чиято кутия е нарисувано лицето на настоящия американски президент.

ДоналдТръмп не отрича, че с години е бил близък с ДжефриЕпстийн, но е категоричен, че е бил прекъснал контакт с него и няма нищо общо с обвиненията, по които беше осъден. От Белия дом обвиниха демократите в умишлен подбор именно на снимки с президента-републиканец, с цел очерняне.



