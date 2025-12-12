Протестите в Гърция: Фермери отново затвориха пункта "Кулата - Промахон" заради забавени плащания

Гръцки фермери отново блокираха граничен пункт "Кулата - Промахон" - част от протестна вълна, надигнала се от края на ноември.

Недоволството е заради забавени европейски субсидии около разследване за корупция и гръцката агенция за земеделски плащания.

Протестиращи фермери затвориха за няколко часа и входа на пристанището в Солун.

Премиерът Кириакос Мицотакис отново призова за диалог и изрази готовност да се срещне с представители на протестиращите в понеделник. Според него тазгодишните плащания към фермерите са повече от миналогодишните.