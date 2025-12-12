В готовност за протест: Читалищата с декларация срещу системното пренебрегване на нуждите им

Читалища от цялата страна разпространиха обща протестна декларация, в която заявяват своята категорична позиция, срещу системното пренебрегване, липсата на уважение към труда им и отсъствието на дългосрочна държавна политика в подкрепа на читалищната мрежа.

Йоана Иванова - 13 години: Ако не беше това читалище всъщност щеше ли да стигнеш до гайдата? Нямаше даже да си помислям за гайда.

Читалището е оново пространство, в което общността израства и се сплотява.

Дима Труфкин - преподавател по гайда и тромпет: "Имам един възрастен човек, който е на 65 плюс, всеки ден ходи да свири, качва се в колата и отива на околовръстното, за да не пречи на съседите в блока."

Ентусиазмът обаче не е достатъчен, за да го има едно читалище. Сега държавата отпуска средства за заплати.

Борис Самаринов - секретар на читалище "Васил Левски 1928": "Оттам нататък бюджет за поддръжка на сграден фонд, за режийни разходи, за подобрение на материално техническата база няма, и всеки се оправя поединично. Това води ние да сме до постоянно недофинасирани, да се гоним с минималните осигурителни прагове и да не можем да ги покрием. Липсва стратегия, липсва идея ние какво правим с тези културни средища, които са припознати от ЮНЕСКО и обявени за част от нематерилното културно наследство."

Попитахме Министерство на културата как ще отговори на поставените в декларацията проблеми - нефункциониращ регистър на читалищата, пет години без свикван национален съвет по читалищно дело, и непрозрачни механизми за допълнително финансиране. Насочиха ни към сайта си, на който цитират параметрите на неприетия проектобюджет за 2026 година.