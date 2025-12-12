БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари?
Чете се за: 04:47 мин.
Президентът започва консултации с парламентарните групи -...
Чете се за: 00:40 мин.
ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са...
Чете се за: 01:02 мин.
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Чете се за: 01:05 мин.
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и...
Чете се за: 01:07 мин.
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Чете се за: 01:10 мин.

Консултации и „домовата книга“: Как ще бъде назначен служебен кабинет

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Президентът ще даде мандати на парламентарните групи, преди да избере служебен премиер

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
От понеделник държавният глава започва да изпълнява конституционната процедура и ще проведе консултации с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ. Ако не бъде съставен нов кабинет, ще трябва да бъде сформиран служебен, а премиерът да бъде избран от така наречената "домова книга".

След 6-тата поправка на Конституцията, държавният глава може да посочи служебен премиер от "домовата книга".

В нея влизат председателят на парламента Рая Назарян, управителят на БНБ Димитър Радев и тримата подуправители - Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров, като последният не изпълнява правомощията си на подуправител и е в съдебна процедура по законността на изпълнение на длъжността му. Възможност да бъдат избрани за премиер са още и омбудсманът Велислава Делчева и заместничката й Мария Филипова, както и председателят на Сметната палата Димитър Главчев и неговите двама заместници - Маргарита Николова и Силвия Къдрева. Конституцията обаче не посочва какво се случва, ако президентът откаже тези предложения.

Стоил Моллов, доктор по конституционно право: "Тъй като Конституцията мълчи по въпроса дали той може или не може да откаже да назначи кабинет - практиката показва, че в последния такъв случай, президентът отказа и отказът му устоя."

Конституцията не дава отговор, какво се случва и ако всички кандидат-премиери откажат.

Орлин Колев, преподавател по конституционно право, конституционен съдия: "Дори и да няма желаещи за служебни премиери, отново повтарям, че правителство - България има и това е по силата на 111, ал. 3."

Или настоящият кабинет в оставка. Но преди да се стигне до избор на служебен премиер, президентът ще проведе консултации с политическите сили, които започват още следващият понеделник.

Орлин Колев, преподавател по конституционно право, конституционен съдия: "Конституцията не урежда продължителността на тези консултации и, разбира се, те трябва да бъдат проведени с необходимия разум. Доколкото може да се търси подкрепа в рамките на парламента за образуване на редовно правителство - то тези консултации могат и да продължат, а могат и да се скъсят техните срокове."

Росен Желязков: Правителството подава оставка

Стоил Моллов, доктор по конституционно право: "Целта е да се даде време и да се задължат политическите сили и парламентарните групи да изработят консенсус, който да гарантира едно стабилно управление, един стабилен редовен кабинет."

След консултациите президентът ще започне процедурата с даването на мандати. Първо на най-голямата, а след това и на втората политическа сила, ако те не предложат кабинет, държавният глава сам ще избере на коя партия да даде третия мандат.

Орлин Колев, преподавател по конституционно право, конституционен съдия: "В 7-дневен срок президентът следва да връчи проучвателен мандат не на кандидат за министър - председател, а на парламентарна група, т.е. това е вече третият пореден опит за образуване на правителство, но тук за разлика от първите два пъти няма и не е обвързана, със срок, в който да представи проект на кабинет на президента."

Ако не се състави кабинет се пристъпва към процедурата с "домовата книга" и сформирането на служебно правителство, което да работи до провеждането на извънредни парламентарни избори.

#оставка на кабинета "Желязков" #"домова книга" #процедура #кабинет

