Скиор пострада след спускане по една от пистите в Банско

Мъжът паднал и ударил главата си на писта "Платото"

Скиор пострада след спускане по една от пистите в Банско
Снимка: Архив/БТА
Слушай новината

Скиор е пострадал след спускане на една от пистите в Банско. Инцидентът е станал преди обяд на писта "Платото".

Мъжът е български гражданин на 40 години. Спускал се е на една от пистите, при което паднал и ударил главата си. Веднага е потърсена помощ по въздуха, като въздушната линейка се е отзовала и скиорът е транспортиран до столична болница. При първоначалния преглед е установено, че той е с комоцио, но е контактен.

По време на почивните дни от Планинската спасителна служба отчитат повишение на инцидентите в планината.

Тази сутрин помощ по въздуха бе оказана и на жена с измръзнали пръсти на краката. Тя е евакуирана с хеликоптер от хижа "Иван Вазов" в Рила, а намесата на въздушната линейка е била необходима, тъй като акцията по земя би продължила около 12 - 14 часа, а при минусовите температури това може да доведе и до сериозно премръзване и на планинските спасители.

От ПСС апелират туристите да тръгват изключително добре подготвени в планината с топли дрехи, чорапи и обувки. Температурите във високата планина да около -10 градуса, а с вятъра се усещат дори по-ниски. Значителна е опасността от премръзване. Не е за подценяване и опасността от лавини във високите части. Туристите винаги трябва да тръгват със заредени телефони и никога сами.

#писта в Банско #ски инцидент

