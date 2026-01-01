Премиерът в оставка Росен Желязков поздрави Кипър за началото на председателството на Съвета на ЕС

Премиерът в оставка Росен Желязков поздрави Кипър по повод началото на председателството на Съвета на Европейския съюз (ЕС).
Уверен съм, че под вашето ръководство Европа ще продължи да развива своята автономност, отвореност и устойчивост. Очаквам с нетърпение засиления диалог и устойчивия напредък, написа Росен Желязков в социалната мрежа Екс.
Wishing Cyprus every success as it begins its Presidency of the Council of the EU. Confident that under your leadership, Europe will advance its autonomy, openness, and resilience. Looking forward to strengthened dialogue and sustainable progress. @ChristodoulidesN @CY2026EU— Rossen Jeliazkov (@R_JeliazkovPM) January 1, 2026
Кипър поема от днес за втори път шестмесечното председателство на Съвета на ЕС с намерение да съдейства за промени, насочени към европейска самостоятелност и под мотото "Открити към света".
Кипър пое за първи път председателството на Съвета на ЕС през 2012 г. - осем години след като се присъедини към Общността. Четири години по-късно страната се присъедини към еврозоната. Кипър е една от малкото европейски страни извън НАТО и Шенген.