Кристин Лагард: Вече 358 млн. европейци използват еврото всеки ден

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Това написа президентът на ЕЦБ ден, след като България стана 21-вият член на еврозоната

кристин лагард вече 358 млн европейци използват еврото всеки ден
Снимка: Архив/БТА
Вече 358 милиона европейци използват еврото като своя валута всеки ден, след като България стана 21-вата страна в еврозоната. Това написа днес във Фейсбук страницата си президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард.

"Сърдечно приветствам България в семейството на еврото и управителя (Димитър) Радев на масата на Управителния съвет на ЕЦБ във Франкфурт", заяви Кристин Лагард, президент вчера при официалното влизане на страната ни сред тези използващи еврото за своя валута. Тя допълни тогава, че "еврото е мощен символ на това, какво може да постигне Европа, когато работим заедно, както и на споделените ценности и колективната сила, които можем да използваме, за да се справим с глобалната геополитическа несигурност, пред която сме изправени в момента".

Европейската централна банка отбеляза официалното приемане на еврото от България, със светлинна инсталация, проектирана на основната ѝ сграда във Франкфурт.

