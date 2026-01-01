ЕЦБ и МВФ приветстват България в еврозоната

И още един цитат: "Приветствам сърдечно България в семейството на еврото и управителя на БНБ г-н Радев в Управителния съвет на ЕЦБ във Франкфурт".



Това пише Кристин Лагард в официално съобщение на Европейската централна банка. И допълва, че "еврото е мощен символ на това, което Европа може да постигне, когато работим заедно."

Във Фейсбук Лагард публикува колаж с надпис на английски и български "Здравей, България", а ЕЦБ отбеляза историческото събитие като освети главната си сграда във Франкфурт.



Еврокомисарят по икономика Валдис Домбровскис коментира в Екс, че преходът от лев към евро поставя България в сърцето на Европа. А еврото ще доведе до повече инвестиции, икономически растеж и повече работни места.

Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева определи влизането ни в еврозоната като дълбоко личен етап. И отбеляза, че цитирам "трудния преход от комунизма, хиперинфлацията, която унищожи спестяванията на майка ми, и кризите, които преживяхме заедно" са изисквали "смелост, реформи и вяра в европейските ценности".