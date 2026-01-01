Цветанка Минчева, Асоциацията на банките у нас: Само в последните два дни след Коледа събрахме над 1 милиард лева

Исторически ден за България, който се нарежда към падането на визите, приемането ни в Европейския съюз и влизането в Шенген. Вече са факт първите разплащания с евро и очакванията за по-голяма финансова стабилност, както и носталгията по българския лев. За еврото като знак за принадлежност към европейската общност, и левът, който заема своето място в разказа за страната ни, по думите на управителя на Централната банка, говорим в специалното издание на "Интервюто".

Отговори на актуални въпроси по темата дава Цветанка Минчева, заместник-председател на УС на Асоциацията на банките у нас и изпълнителен директор на една от големите финансови институции.

Надя Обретенова: Станахме ли по-силни, както ни каза еврокомисарят по икономика Валдис Домбровскис днес?

Цветанка Минчева: "Както започнахте - исторически момент за България, исторически момент за всички нас, които работим във финансовата индустрия. Може би преживяваме нещо, което едва ли ще ни се случи в професионалната практика. Това са много редки събития. Естественото продължение на влизането на България в еврозоната, както и естествената кулминация на влизането на банките в единния надзорен механизъм и не на последно място кулминацията на повече от две години работа на всички колеги от сектора за подготовката и внедряването на еврото. Отзад стои труда на много хора, които искам да поздравя специално. За тях процесът не е приключил, тъй като процесът в банките продължава и той съвсем естествено кулминира не само хиляди тестове, подготовка на системи , но и много усилия, които останаха зад кадър. Ще ви дам само един пример. Над 1 милиард лева са събрани през последните два дни след Коледа в банковата система."

Това означава, че българинът и бизнесът са внесли толкова средства по своите сметки, това ли казвате?

"Процесът започна да се забързва след юни месец, след като беше взето решението за присъединяването на България към еврозоната. Ние очаквахме, по примера на Хърватия, че около 30% от парите в обращение ще бъдат изтеглени до края на годината. Това се случи приблизително така. Над 10 милиарда лева бяха вече събрани, извадени от обращение, но само през декември те са над 4,4 милиарда, а само двата дни след Коледа – над 1 милиард."

А какво се случи с банковите системи? Какво се случи с банкоматите и банкирането в тези първи часове? Успяха ли плавно да заработят? Имаше ли някъде проблеми?

"Вижте, в толкова сложна техническа миграция винаги може да има технически дребни детайли, които да се доизчистват, но най-важното е, че плащанията с карта и ПОС терминали заработиха секунди след 12 часа, както бяхме обявили предварително. Първото плащане, БОРИКА обяви - теглене на банкомат, беше в 0 часа и 20 секунди в Слънчев бряг, а първото плащане със софтуерен ПОС терминал – 3 минути след полунощ. До 17 часа днес, статистиката показва вече над 30 хиляди тегления на банкомати, както и над 100 хиляди плащания на ПОС терминали. Така че сензация няма – може да плащате с карта без никакъв проблем.

Вие успяхте ли да го направите?

Да, заредих автомобила си, идвайки насам.

Въпроси от нашите зрители: Как банките избират с какви купюри да зареждат своите банкомати и може ли да се изтегли банкнота от 5 евро?

"По моя информация в момента машините, така както са програмирани да работят в по-големите банки – предполагам, че това е валидно за цялата система – няма да имат 5-еврови банкноти, а от 10 евро нагоре. Това е решение, което се взима на пазарно ниво, както с всяка една банка. Въпреки всичко има достатъчно дребни банкноти и виждаме много примери вече днес от тегленията."

Промяна в IBAN-ите ще има ли? Това е въпрос, който непрекъснато се задава от хората.

"Не, няма никаква промяна в номерата на вашите сметки. Не е необходимо да се подписват нови договори или каквото и да е. Те остават същите номера. Внимавайте, ако някой ви каже, че сметката е сменена, проверявайте винаги, тъй като има такива типични измами. Ако можем да използваме вашата трибуна, да предупредим хората да бъдат внимателни."

Важно предупреждение. Ще може ли в първия работен ден да се купуват стартови пакети с евромонети или процесът приключи?

"Процесът приключи - еуфорията около стартовите пакети, еврото вече е валута, която циркулира на нашия пазар. Може, разбира се, да се вземе от всяка банка, както и стартовите пакети от днес вече могат да се отворят, тъй като до днес те бяха на практика средства, които не можеха да се пуснат в обращение."

Двете валути – евро и лев – ще са в обращение през януари равностойно. Ще могат ли да се внасят левове през банкомат, за да достигнат сметките?

"Това зависи от всяка банка, която обслужва своите клиенти. Банките са уведомили клиентите си дали това е възможно или не. Масово на пазара по-скоро ще се приемат левовете на каси. Те ще са без такси, без комисионни. Обмяната ще става по официално обявения курс до юни месец. Така че няма нужда да се създава напрежение или да се редим на опашки в първите дни. Ще можем спокойно да го направим до юни, ако имаме пари в брой. Ако сме забравили пари, ще може да се случи след това в Централната банка."

Тези, които се редят пред обменни бюра и са обменили парите си на по-висок курс, сбъркаха ли?

"Със сигурност е по-изгодно в банките, както и в пощите, да се обмени по фиксирания курс. Изборът на някой да направи това по-рано на обменно бюро е личен и свързан с други фактори, които не касаят реално процеса. Процесът е организиран така, че всеки, без разходи, да може да го направи в банката."

Членове сме на еврозоната. Правилата вече важат и за банките в България. Ще се намалят ли банковите такси, сега когато превалутирането няма да се налага?

"Еврозоната ще даде много възможности за нашата икономика, както и за банковата система. За някои компании, особено тези, които работят на международни пазари, ще изчезнат част от разходите, свързани с валутни операции или преводи, както и като цяло за системата ще изчезне валутният риск. От друга страна, ние имаме доста конкурентна система, изключително конкурентен пазар. Много от нашите цени са на изключително добри конкурентни нива спрямо Европа, например лихвите по кредитите, така че при тях очакваме запазване на тенденцията."

Повишаването на кредитния рейтинг на страната ни как ще повлияе на банковата система и финансите?

"Добре, тъй като повишаването на кредитния рейтинг на страната влияе и на кредитния рейтинг на банките, които не могат да имат по-високи кредитни рейтинги от страната, в която оперират, така че това е позитивно за всички. Това ще помогне на държавата да има достъп до ресурси от международните пазари на по-добра цена."

Как на практика ще се случва решението на Европейската централна банка? Директно ли ще важи за търговските банки в България? Ще се прилагат незабавно ли?

"Да, това е така, но това е процес, който е познат за банковата система, тъй като след 2020 година банковата система беше в съвместен надзор на БНБ заедно с Европейската централна банка. Първоначално 5, после 4 от големите банки вече работеха под надзора на ЕЦБ преди преминаването на тази дата. Така че много малко промени ще се случат за всички. Като цяло системата ни ще остане стабилна, добре капитализирана, добре ликвидна, както е и в момента. Ще бъдем част от голямото европейско семейство, което ще ни даде достъп до инструменти, пазари и сигурност – това да бъдем част от семейството на над 350 милиона европейци."

Усеща ли се вече, госпожо Минчева, промяната в инвеститорските нагласи и интерес към страната ни?

"Надявам се да го усетим. Сега по-скоро е еуфория, технически неща ни вълнуват, но всички ние се надяваме да усетим позитивното развитие, разбира се, за всеки потенциален инвеститор отвън. Това, че България е част от голямото семейство на еврозоната, е допълнителен фактор за стабилност и сигурност, който много пъти определя дали инвестицията ще се случи тук."

Важни са въпросите на зрителите: ако мобилното им приложение не работи, ако банкоматът по някаква причина не им пуска евро или пък се случва нещо друго, какво трябва да направят?

"При всички положения да се обърнат към обслужващата ги банка. Масово банкоматите работят, услугите са налични. Поетапно колегите пускат и системите за работа. В момента голяма част от банките вече пуснаха каналите си в т.нар. пасивен режим, тъй като платежните системи ще заработят през следващите няколко дни. Винаги може да се случи дадена машина да няма пари или технически да не е налична в момента. Това се случва и в нормални дни, а често и по празници. Нека бъдем толерантни и спокойни. Банките свършиха работата си, както обещахме. Плащанията са налични, банкоматите работят. Ако има специфичен проблем на дадено място или с дадена машина, има канали за уведомяване на банката, която е собственик на тази машина, и съответно казусът се разрешава."

Добре, на 5 януари очакваме да отворят всички банки. За какво да бъдат внимателни клиентите на всички банки?

"Не бива да напрягаме прекалено и да бързаме да се случи нещо в първите дни. Ако разполагаме с пари в брой, не е необходимо да отидем точно в първите часове. Това може да доведе до струпване на хора. Както ви казах, спокойно може да се направи в следващите 6 месеца. Да бъдем внимателни, да не носим големи суми. Има законодателство, което изисква при определен размер сумата да се пренася само с охрана. Така че да бъдем внимателни, осторожни, да не вярваме на хора, които твърдят, че могат да ни сменят парите по по-изгоден курс. Има добре определен ред - има банки, пощи, в които това може да се случи."

