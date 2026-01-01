Как България посрещна еврото в новогодишната нощ

Очаквано, в първите часове на Новата година у нас се плащаше само в брой, тъй като за няколко часа банките в страната пренастройваха системите си за новата валута. Как посрещнахме новата валута провериха репортерите на "По света и у нас".



За да изпробват има ли вече евро в банкоматите, най-нетърпеливите се бяха наредили още в полунощ. Някои успяха, но не всички имаха късмет.

Банкоматите вече са заредени само с евро, като най-малкият купюр, който можем да теглим, е от 10 евро. Как да бъдат зареждани устройствата е решение на всяка банка, но 5-евровата банкнота ще се зарежда по избор само в банкоматите с три и четири касети.

В магазините практиката през целия ден беше различна. На някои места съветваха да плащаме само в левове, тъй като ПОС терминалите им не работят, а с евро ще бъдат снабдени чак на 5-и – в първия работен ден. На други места ни подканваха да плащаме с карта.

Ако плащаме с левове в монети, ограничението е до 50 броя. Някои приложения за онлайн банкиране все още не са възстановили работа, а тези, които функционират, показват вече евровата наличност отгоре, а левовата – отдолу.

Банковият сектор обяви успешно преминаване към еврото. Работата на всички банкомати е възстановена, а повечето граждани заявиха, че не са имали проблеми с тегленето днес.

Живко Бившев: "Току-що изтеглихме евро – нямаше никакъв проблем с банкомата." Г-жа Джоунс: "Теглих, нямах проблеми. Използвах банкомат тази сутрин около 11:30 ч."

Част от чужденците, избрали да посрещнат празника у нас, се оказаха неподготвени за смяната на лева с евро.

Ясер: "Имахме много проблеми вечерта. Нашата Нова година се провали заради банкоматите. Нито един не работеше, не приемаха карти. Нямахме евро." Омар: "Опитахме всеки един банкомат – безуспешно. Тази сутрин вече работят."

Минималната сума за теглене от банкомат у нас от днес е 10 евро. А някои от хората в столицата се бяха запасили авансово с пари в брой.

Георги: "Очаквах, че ще има някакви сътресения, да кажем, около Нова година, и се бяхме подготвили." Лазар Лазаров: "Имам си евро, работят всички карти – защо трябва човек да тегли?"

В празничната нощ повечето от клиентите в Благоевград и Добринище плащаха в брой.

Памела, клиент в дискотека в Благоевград:"Платих в лева, върнаха ми в евро – няма никакъв проблем."

Любен Ергин, сервитьор в механа в Добринище: "Ние работим от доста време с чужденци. Тук има туристи от Гърция, Румъния, Турция. Връщаме ресто и в лева, и в евро на клиентите, така че смятам, че няма да имаме затруднения."

В Пловдив също заложиха на плащането в кеш. А таксиметровите шофьори се похвалиха, че апаратите им сами са се пренастроили в евро.

"Естествено, първият клиент си плати в евро – върнах му в лева 0,25", каза таксиметроф шофьор.

До края на януари можем да плащаме и в двете валути, но рестото трябва да се връща в евро – освен ако търговецът не разполага с такава възможност.