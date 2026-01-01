БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нова ера: България влезе в еврозоната и смени лева с евро
Чете се за: 02:02 мин.
35 минути след полунощ в "Майчин дом" проплака...
Чете се за: 00:25 мин.
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Чете се за: 00:27 мин.

Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след полунощ

То е било от банкомат в Слънчев бряг, съобщиха от "Борика" АД

евробанкноти вече теглят банкоматите страната
Снимка: БТА
В 00:00:20 часа беше отчетено първото успешно теглене в евро, съобщиха от "Борика" АД. То е било от банкомат в Слънчев бряг.

В 00:03:00 часа бе първата успешна трансакция в евро през инфраструктурата на "Борика", извършена чрез SoftPOS в София. В 00:04:55 бе направено и успешно дарение в евро на виртуален ПОС терминал, посочват от компанията.

На 1 януари 2026 г. България официално премина към своята нова национална валута - еврото. Преходът протече плавно с минимално прекъсване на ключови услуги - резултат от навременна подготовка, строг график и отлично взаимодействие между институции, банки, доставчици на платежни услуги и технологични оператори на инфраструктурата, посочват още от компанията, която осигурява работоспособността на националната картова и платежна инфраструктура. Платежните системи, картовите разплащания и услугите за масови плащания бяха приведени в пълно съответствие с промените, наложени от прехода към единната европейска валута, информират от "Борика".

#еврото в България #България в еврозоната #евробанкноти #теглене на пари #банкомат

