Ганкиното хоро на перкусии звуча във Виена

Точно в полунощ в голямата зала на Виенската филхармония звуча Ганкино хоро. То беше изпълнено на перкусии, включително и български тъпан, от Виви Василева - талантливата сестра на прочутия цигулар Васко Василев.

Тя беше гост изпълнител на така наречената Силвестър гала. Това е ежегодният концерт на Виенската филхармония, който съвпада с настъпването на новата година.

Виви свири заедно с австрийски духов септет. Той е известен със съчетанията на традиционни алпийски, славянски и унгарски мелодии с поп и джаз музика.