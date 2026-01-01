БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20...
Чете се за: 01:22 мин.
Нова ера: България влезе в еврозоната и смени лева с евро
Чете се за: 02:02 мин.
Първото бебе в "Майчин дом" се роди 35 минути...
Чете се за: 00:25 мин.
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Чете се за: 00:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ганкиното хоро на перкусии звуча във Виена

Йоана Левиева-Сойер от Йоана Левиева-Сойер
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази

Гост на галата беше Виви Василева - сестра на прочутия цигулар Васко Василев

ганкиното хоро перкусии звуча виена
Слушай новината

Точно в полунощ в голямата зала на Виенската филхармония звуча Ганкино хоро. То беше изпълнено на перкусии, включително и български тъпан, от Виви Василева - талантливата сестра на прочутия цигулар Васко Василев.

Тя беше гост изпълнител на така наречената Силвестър гала. Това е ежегодният концерт на Виенската филхармония, който съвпада с настъпването на новата година.

Виви свири заедно с австрийски духов септет. Той е известен със съчетанията на традиционни алпийски, славянски и унгарски мелодии с поп и джаз музика.

#Виви Василева #Ганкино хоро #Виена

Последвайте ни

ТОП 24

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
2
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Двама загинаха при тежка катастрофа в Нова Загора
3
Двама загинаха при тежка катастрофа в Нова Загора
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
4
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Тежка катастрофа край Благоевград, има загинал
5
Тежка катастрофа край Благоевград, има загинал
Новогодишно обръщение на президента Румен Радев
6
Новогодишно обръщение на президента Румен Радев

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
4
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
5
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: Европа

Росен Желязков изрази съболезнования за жертвите при експлозията в бар в швейцарски курорт
Росен Желязков изрази съболезнования за жертвите при експлозията в бар в швейцарски курорт
Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото
Чете се за: 01:02 мин.
Премиерът в оставка Росен Желязков поздрави Кипър за началото на председателството на Съвета на ЕС Премиерът в оставка Росен Желязков поздрави Кипър за началото на председателството на Съвета на ЕС
Чете се за: 01:37 мин.
Новата година в Украйна и Русия Новата година в Украйна и Русия
Чете се за: 01:27 мин.
Еврокомисарят по икономика: Преходът от лев към евро поставя България в сърцето на Европа Еврокомисарят по икономика: Преходът от лев към евро поставя България в сърцето на Европа
Чете се за: 01:12 мин.
Самоделни фойерверки отнеха живота на двама тийнейджъри в Германия Самоделни фойерверки отнеха живота на двама тийнейджъри в Германия
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след полунощ
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Еврото в България: Имаше ли проблеми с разплащанията в новогодишната нощ? Еврото в България: Имаше ли проблеми с разплащанията в новогодишната нощ?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Росен Желязков изрази съболезнования за жертвите при експлозията в...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Нова година, нова валута: България празнува 2026 г. и отвори нова...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Как светът посрещна 2026 г.? (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Първото бебе в "Майчин дом" се роди 35 минути след...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ