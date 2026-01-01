"Гостите на Банско Филм Фест 2024": Беат Камерландер - един от най-емблематичните катерачи в света

В поредицата "Гостите на Банско филм фест" ви срещаме с Беат Камерландер.

Той е роден през 1959 година, започва да се катери когато е на 18. От тогава до сега е изкачил хиляди маршрути и има стотици премиери.

Не са много имената, които се споменават толкова често, колкото това на Камерландер, когато става въпрос за големите личности в катеренето и безстрашните авантюристи, които са направили този спорт това, което е днес. Независимо дали става дума за спортно, алпийско, ледено или свободно (солово) катерене, едва ли има друг спортист, който да е толкова развит като Бeaт и едва ли някой друг може да поддържа такава физическа и психическа кондиция в продължение на толкова много години.

Още в средата на 80-те години на миналия век австриецът открива турове за екстремно спортно катерене в планините. Eдни от най-трудните му маршрути са "Сребърен лешояд", "Нова епоха" и "Безкрайна история", които поставят нови стандарти за трудност в катеренето (10-та категория).

В боулдъра, най-чистата дисциплина на скалното катерене, той също се движи уверено до ниво на трудност Fb 8a+.

Като алпинист, той извършва първи изкачвания и соло маршрути в екстремни ледени условия, доказвайки, че може да постави нови граници в леденото катерене. Най-трудните му минавания по замръзнали водопади и комбинирани терени включват „Deja Vue“ (M8), „Marylin Manson“ (M7+) и „Body Count“ (W7).

Екстремните свободни солови изкачвания по лед и скала показват, че той е човек без нерви - „Мордило“ (10-), „Мерилин Менсън“ (W6), „Хаза“ (W6+).

На 58 години, австриецът реализира дългогодишния си проект в най-обичания от него район – Ретикон. Така се появи дългият пет въжета маршрут “Kampfzone” (8c). Беат записа името си в историята на катеренето преди всичко като автор на екстремно трудни маршрути именно в Ретикон. Той е създател на влизащия в т.нар. Алпийска трилогия “Silbergeier” (8b+) от 1994 г., който и до днешен ден представлява предизвикателство за най-добрите катерачи в света.

