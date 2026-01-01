Честваме "Щастливеца": Отбелязваме 163 години от рождението на Алеко Константинов

Рожденият ден на Алеко Константинов по стар стил отбелязаха днес граждани в София. За трета поредна година паметта на писателя беше почетена с цветя пред паметника на Щастливеца на столичния булевард "Витоша".
Писатели, общественици и граждани се събраха при паметника на Щастливеца на столечния булевард "Витоша", за да отбележат рождения ден на писателя, публицист, активен общественик и основоположник на организираното туристическо движение в България Алеко Константинов.
Той е роден на 1 януари по стар стил 1863 година в Свищов. Идеята да се отблеязват годишнините е на професор Александър Кьосев.
Проф. Александър Кьосев: "Какво е за мен? Осен да кажа, че е образец и модел нещо, към което би трябвало да се стремим и пример за това, как човек може да бъде едновременно българин и европеец - това е Алеко днес."
Костадин Бонев: "Преди малко с приятели се шегувахме за това дали сме европейци и споменахме Бай Ганьо, който казва - абе май сме европейци, ама не до там."