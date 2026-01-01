БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20...
Чете се за: 01:22 мин.
Нова ера: България влезе в еврозоната и смени лева с евро
Чете се за: 02:02 мин.
Първото бебе в "Майчин дом" се роди 35 минути...
Чете се за: 00:25 мин.
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Чете се за: 00:27 мин.

Росен Желязков изрази съболезнования за жертвите при експлозията в бар в швейцарски курорт

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Премиерът в оставка пожелава на ранените бързо и пълно възстановяване

росен желязков изрази съболезнования жертвите експлозията бар швейцарски курорт
Снимка: БТА/Архив
Министър-председателят в оставка Росен Желязков изрази съболезнования за загубените човешки животи при експлозията в претъпкан бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана. В социалната мрежа Екс премиерът написа, че пожелава на ранените бързо и пълно възстановяване.

Загиналите при експлозията може да са няколко десетки, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, като цитират изявление на полицията. Ранените са около 100, повечето от тях сериозно, според властите.

Полицията съобщи, че множество хора получават медицинска помощ заради изгаряния, а в момента на експлозията в бара е имало над 100 души.

#премиерът Росен Желязков #Швейцария  #жертви и ранени #експлозия

Най-четени

Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото
Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото
Премиерът в оставка Росен Желязков поздрави Кипър за началото на председателството на Съвета на ЕС Премиерът в оставка Росен Желязков поздрави Кипър за началото на председателството на Съвета на ЕС
Чете се за: 01:37 мин.
Новата година в Украйна и Русия Новата година в Украйна и Русия
Чете се за: 01:27 мин.
Еврокомисарят по икономика: Преходът от лев към евро поставя България в сърцето на Европа Еврокомисарят по икономика: Преходът от лев към евро поставя България в сърцето на Европа
Чете се за: 01:12 мин.
Самоделни фойерверки отнеха живота на двама тийнейджъри в Германия Самоделни фойерверки отнеха живота на двама тийнейджъри в Германия
Чете се за: 01:10 мин.
Десетки жертви и около 100 ранени при експлозия в бар в Швейцария Десетки жертви и около 100 ранени при експлозия в бар в Швейцария
Чете се за: 00:37 мин.

Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след полунощ
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Еврото в България: Имаше ли проблеми с разплащанията в новогодишната нощ? Еврото в България: Имаше ли проблеми с разплащанията в новогодишната нощ?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Росен Желязков изрази съболезнования за жертвите при експлозията в бар в швейцарски курорт Росен Желязков изрази съболезнования за жертвите при експлозията в бар в швейцарски курорт
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Нова година, нова валута: България празнува 2026 г. и отвори нова...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Как светът посрещна 2026 г.? (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Първото бебе в "Майчин дом" се роди 35 минути след...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Патриарх Даниил пожела светлина, мир и радост на българите в...
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
