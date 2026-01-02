Остава в ареста обвиняемият за убийството на жена, намерена в трафопост в София

В съдебната зала мъжът каза, че е неграмотен, необразован, не работи, получава пенсия по болест. С жертвата имат дете на 5 години
Софийският градски съд наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" на Валентин Василев, обвиняем за убийството на жена, чието тяло беше открито в трафопост в столичния квартал "Надежда 1". Мярката може да бъде обжалвана в тридневен срок.
Адвокатът на Василев поиска той да е под домашен арест, защото е болен.
По време на заседанието обвиняемият каза, че е неграмотен, необразован, не работи, получава пенсия по болест.
С жертвата имат дете на 5 години.
Жената е убита по особено жесток начин с множество наранявания с лопата и в условията на домашно насилие, стана ясно по време на съдебното заседание днес.
За открито тяло на жена в столичния квартал "Надежда 1" в късния следобед на 29 декември съобщиха от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи.