Банките възстановяват услугите си след пренастройването към евро

След техническото прекъсване на услугите на търговските банки заради пренастройване на системите за работа от левове в евро поетапно се възстановяват мобилното и онлайн банкирането. В някои от институциите това стана още вчера. Други ще възстановят услугите до края на днешния ден. Има и банки, които предупреждават, че това ще стане до утре - 3 януари.

Някои също уведомяват клиентите си, че е възможно да има временна недостъпност на услугите за плащане на комунални услуги, застраховки и местни данъци и такси до 5 януари. От повечето банкомати още в първите часове на новата година можеше вече да се тегли евро. На някои по технически причини зареждането с евро ще се осъществява до 5-ти януари.

Устройствата са публикувани на сайта на банките, като се посочват работещи в близост до тях банкомати.

