Президентът започва консултации с парламентарните групи - вижте кога

В изпълнение на Конституцията държавният глава ще започне консултации с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев ще проведе консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.

Срещите в изпълнение на основния закон ще започнат в понеделник, 15 декември, когато президентът ще приеме на "Дондуков" 2:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на "Продължаваме Промяната - Демократична България".