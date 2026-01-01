БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20...
Чете се за: 01:22 мин.
Нова ера: България влезе в еврозоната и смени лева с евро
Чете се за: 02:02 мин.
Първото бебе в "Майчин дом" се роди 35 минути...
Чете се за: 00:25 мин.
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Чете се за: 00:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Запази

Това посочва председателката на ЕЦБ в официално съобщение на банката

кристин лагард приветствам сърдечно българия семейството еврото
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

"Приветствам сърдечно България в семейството на еврото и управителя на БНБ г-н Радев в Управителния съвет на ЕЦБ във Франкфурт". Това посочва Кристин Лагард в официално съобщение на Европейската централна банка.

В него председателката на ЕЦБ допълва, че "еврото е мощен символ на това, което Европа може да постигне, когато работим заедно, както и на споделените ценности и колективната сила, които можем да мобилизираме, за да се справим с глобалната геополитическа несигурност, пред която сме изправени в момента".

В профила си във Фейсбук Лагард публикува колаж с надпис на английски и български "Здравей, България", а ЕЦБ отбеляза историческото събитие като освети главната си сграда във Франкфурт.

#еврото в България #България и еврото #България в еврозоната #Кристин Лагард #ЕЦБ

Водещи новини

Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след полунощ
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Еврото в България: Имаше ли проблеми с разплащанията в новогодишната нощ? Еврото в България: Имаше ли проблеми с разплащанията в новогодишната нощ?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Нова година, нова валута: България празнува 2026 г. и отвори нова страница в историята си Нова година, нова валута: България празнува 2026 г. и отвори нова страница в историята си
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Как светът посрещна 2026 г.? (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Първото бебе в "Майчин дом" се роди 35 минути след...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Посланията на политиците за новата 2026 г.
Чете се за: 11:45 мин.
У нас
Патриарх Даниил пожела светлина, мир и радост на българите в...
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ