Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото

"Приветствам сърдечно България в семейството на еврото и управителя на БНБ г-н Радев в Управителния съвет на ЕЦБ във Франкфурт". Това посочва Кристин Лагард в официално съобщение на Европейската централна банка.

В него председателката на ЕЦБ допълва, че "еврото е мощен символ на това, което Европа може да постигне, когато работим заедно, както и на споделените ценности и колективната сила, които можем да мобилизираме, за да се справим с глобалната геополитическа несигурност, пред която сме изправени в момента".

В профила си във Фейсбук Лагард публикува колаж с надпис на английски и български "Здравей, България", а ЕЦБ отбеляза историческото събитие като освети главната си сграда във Франкфурт.