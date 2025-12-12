Единодушно с 227 гласа: Народното събрание прие оставката на кабинета "Желязков" (ОБЗОР)

Парламентът прие единодушно оставката на кабинета. С 227 гласа "за" и нито един "против" или "въздържал се", депутатите освободиха от поста премиера Росен Желязков и воденото от него правителство. Как преминаха дебатите в пленарната зала и какво следва като процедура?

В отсъствието на премиера и министрите започна дебатът по оставката на кабинета "Желязков". ПП-ДБ смятат, че това е парламентът на провалените възможности.

Божидар Божанов - ПП-ДБ: "Продължавате да носите тази отговорност до следващите избори. Не се опитвайте да се измъкнете и да се правите на опозиция в парламент, който вие сте конфигурирали около порочния модел. Изолацията на Пеевски започна от площада. Наш дълг е да я довършим."

ГЕРБ им опонираха като дадоха висока оценка на министрите. Изтъкнаха, че управляващите са размразили еврофондовете и са спасили ПВУ.

Тома Биков - ГЕРБ-СДС: "Никога не сме искали да управляваме напук на ситуацията. Да, допуснаха се грешки, които не трябваше да се допускат и то от гледна точка на демонстрация на сила, арогантност - ще го кажа директно. Надявам се президента Румен Радев да поеме своята отговорност смело да обяви най-после своя политически проект и да се яви на парламентарните избори."

Управляващи и опозиция сблъскаха позиции и на тема "Бюджет".

Божидар Божанов - ПП-ДБ: "Отговорността за бюджета и за неговото удължаване също е на правителството и така е по Конституция. Вие трябва да внесете удължителен бюджет." Тома Биков - ГЕРБ-СДС: "Ние, разбира се ще изпълним нашата отговорност да има удължен бюджет, но в тази ситуация няма как да има нов бюджет. По бюджетните въпроси имат легитимност да говорят Асен Василев и Румен Радев." Асен Василев - ПП-ДБ: "Вие искате от утре да ни вмените отговорност за глупостите, които вие ще гласувате в този парламент с вашето мнозинство. Е няма да стане по този начин."

Деница Сачева - ГЕРБ-СДС: "Няма да оставим държавата в хаос. Няма да носим повече отговорност за реализацията на вашите мечти."

БСП посочиха какво следва според тях.

Драгомир Стойнев - председател на ПГ на БСП-ОЛ: "Усещането е, че ние отново се връщаме и то с високо вдигнати глави към този политически хаос. Нашето лично мнение е, че бюджет трябва да има. 1/12 колеги, не е решение. Трябва да има приходи, за да харчиш 1/12. Хората от протестите да не мислите, че харесват много опозицията ли? Че вие сте им някакви любимци. Те просто имат тази политическа апатия."

ИТН обвиниха ПП-ДБ в лицемерие и им припомниха времето на сглобката, когато са работили с ДПС.

Тошко Йорданов - ИТН: "Вие правихте бюджета заедно с тях. Променихте Конституцията заедно с тях и там стоят подписите на Делян Пеевски и вашите лидери. Тука ми е много забавно как му знаете кабинета, защото сте ходили често там. Така, че сега бюджет няма заради вас."

Лидерът на "Възраждане" беше лаконичен.

Костадин Костадинов - председател на "Възраждане": "Честито на всички свободни българи! Честито за това, че успяхме да изпратим това правителство на мутрите, на олигархията и на корупцията в историята."

АПС и МЕЧ очертаха какво очакват занапред.

Хайри Садъков - АПС: "От тук насетне ние всички трябва да си дадем ясни изводи какво поведение трябва да имаме в политиката от тук насетне всички, които сме на политическия терен. Защото хората от площадите не са били там само тези няколко дни, те ще ни наблюдават постоянно."

Радостин Василев - председател на МЕЧ: "Който, когато, по какъвто и да е било начин се докосне до ГЕРБ и до "Ново начало" изчезва от политическата сцена. Никога под никаква форма и на никаква цена ние няма да колаборираме с ГЕРБ и Делян Пеевски."

Ивайло Мирчев отново връчи папка на ГЕРБ с призив да се подпишат за оставката на шефа на Антикорупционната комисия. Точно два часа след началото на дебата с пълно единодушие депутатите гласуваха оставката на кабинета.

снимки: БТА