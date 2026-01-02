БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зорница Русинова: Удължителният бюджет не застрашава влизането на България в еврозоната

Удължителният бюджет не застрашава влизането на България в еврозоната. Това каза в "Денят започва" председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова.

„Наистина нека да се поздравим, че вече сме абсолютно пълноправни членове на еврозоната. Това е изключително важно държавата ни да влезе с първите стъпки в еврозоната със стабилна финансова политика“, заяви Зорница Русинова в телевизионно интервю във втория ден от въвеждането на еврото.

По думите ѝ работата с удължителен бюджет не е прецедент за страната и не създава риск за членството в еврозоната.

„По никакъв начин този удължителен бюджет няма да попречи на плавния процес на влизане на България в еврозоната“, подчерта тя.

Русинова обърна внимание, че от наличието на редовен бюджет зависят и бъдещите икономически политики.

„Това е пряка връзка с ползите, които можем да имаме като член на еврозоната по отношение на различните икономически политики и политиката по доходите“, каза председателят на ИСС.

Тя беше категорична, че въвеждането на еврото не изисква от гражданите допълнителни административни действия.

„Влизането в еврозоната не предполага да преподписваме каквито и да било договори – нито трудови, нито граждански, нито договори с банки или кредити. Сметките ни вече са в евро“, заяви Русинова.

По отношение на опасенията за неконтролирани разходи и дълг в условията на политическа нестабилност тя посочи, че има достатъчно защитни механизми.

„По никакъв начин не трябва да се съмняваме, че еврозоната е символ на доверие и финансова стабилност, може по някакъв начин да бъде променена от различни политици“, каза тя и допълни, че в края на миналата година е приет допълнителен координационен механизъм между институциите.

Русинова отправи и конкретни съвети към гражданите.

„Моят съвет към хората е, ако видят проблеми с двойното обозначаване на цените или други нередности, веднага да сигнализират органите“, заяви тя.

По думите ѝ няма нужда от бързане с внасянето на пари в брой в банките в първите дни.

„Можем да изчакаме, за да няма опашки и струпване на хора“, допълни тя.

Вижте целия разговор във видеото.

#въвеждане на еврото #Икономически и социален съвет #Зорница Русинова #новини в Метрото

