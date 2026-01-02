БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Големите търговски вериги влизат в режим евро

от БНТ
Чете се за: 00:55 мин.
Общество
Първи работен ден на веригите след въвеждането на еврото

еврото българия имаше проблеми разплащанията новогодишната нощ
Снимка: БГНЕС/Архив
Днес е първият работен ден на голяма част от търговските вериги след въвеждането на еврото. На 1 януари работиха основно по-малките квартални магазини и само една от големите вериги.

Информация за протичането на процеса в първите работни часове на годината ще представят от две от търговските вериги.

До края на януари в търговските обекти ще се работи и с двете валути като при получено плащане в брой в левове или в евро, търговецът връща рестото в евро.

Ако няма достатъчно наличност да върне пари в единната валута, обаче има право да даде остатъка и в левове. Някои от търговците изразиха притеснение, че може да не успяват да връщат в евро, както е препоръчително.

