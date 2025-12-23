Банкси с нова творба в Лондон (СНИМКИ)

Британският уличен художник Банкси озадачи жителите на Лондон с нова творба.

Черно-бялото графити произведение се появи на стената на стара сграда в квартал в северозападен Лондон. То изобразява двама души, вероятно деца, с зимни шапки и гумени ботуши, които лежат, гледат нагоре и сочат към небето.

Банкси публикува снимка на творбата в официалния си профил в Инстаграм. Почти същото произведение се появи и под многоетажна сграда на няколко километра от първата творба, където двете деца гледат нагоре към лондонския небостъргач. То обаче не е припознато от анонимния творец.

снимки: БТА