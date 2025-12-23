БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Банкси с нова творба в Лондон (СНИМКИ)

Диана Симеонова
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Тя изобразява две деца, които сочат към небето

Снимка: БТА
Британският уличен художник Банкси озадачи жителите на Лондон с нова творба.

Черно-бялото графити произведение се появи на стената на стара сграда в квартал в северозападен Лондон. То изобразява двама души, вероятно деца, с зимни шапки и гумени ботуши, които лежат, гледат нагоре и сочат към небето.

Банкси публикува снимка на творбата в официалния си профил в Инстаграм. Почти същото произведение се появи и под многоетажна сграда на няколко километра от първата творба, където двете деца гледат нагоре към лондонския небостъргач. То обаче не е припознато от анонимния творец.

снимки: БТА

#творба на Банкси #графит на Банкси #Банкси

