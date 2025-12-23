БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Запази

Ваксините предпазват от тежко протичане, пикът се очаква в края на януари

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Здравната картина в страната вече придобива нормалния си за сезона вид. Това заяви в студиото на "Денят започва" проф. Тодор Кантарджиев, като подчерта, че през последната седмица за първи път има повече болни в сравнение със същия период на миналата година.

"Последната седмица е първата, която имаме повече болни от същата седмица миналата година. Това означава, че вече грипът има епидемично разпространение в нашата страна и това се разбира от вде неща. Първо, това е броят на заболелите. Второ - промяната на структурата на микробите причинители", обясни проф. Тодор Кантарджиев.

Той подчерта, че много добър е фактът, че много хора вече са ваксинирани:

"Новият вариант на грипа, който доминира, е Х3Н2, подвариант К, който е със седем мутации. Това означава, че той е по-прилепчив от другите грипове. Ваксините не му действат достатъчно силно, но все пак ваксината предпазва от тежко заболяване. Затова Центърът по контрол на заболяванията в Стокхолм казва - който може да се ваксинира."

Проф. Кантарджиев подчерта, че е много важна комбинацията на ваксината с други лекарствени средства и затова е добре всеки да говори с личния си лекар и да направи така, че да му бъде изписано лекарство срещу грипа и да го има в дома си:

"Една опаковка е достатъчна за цялото семейство. Защото появи ли се грип, симптомите са такива, че лесно се познават, обаждаш се по телефона на лекаря и лекарят ти казва - започвай два пъти на ден да взимаш от лекарството, което е срещу грип, което е с рецепта и което е специално срещу размножаването на грипния вирус. Освен това, другите членове на семейството взимат по една таблетка на ден, с което правят така, че те да не се разболеят с грип. Тези неща ако се спазват, ще имаме по-малко проблеми."

Освен тези мерки, професорът препоръчва често проветряване, миене на ръцете, ползване на маска и ако някой има температура с кашлица - да си стои вкъщи. Характерните симптоми са лесно разпознаваеми - висока температура, кашлица, отпадналост, болки в мускулите и ставите, чувствителност на очите към светлината, болки в очните ябълки.

"Такава е характерната клинична картина на заболяването. Грипът е с най-краткия инкубационен период - от 24 до 36 часа от заразяването получавате симптоми. В рамките на 2 часа от пълно здраве те сваля на легло. По това се познава грипът", поясни той.

И уточни, че човек е заразен около 4-5 дена и е добре през това време да пази семейството си, ползвайки маска, а семейството е хубаво да взима профилактични антивирусни лекарства, които действат на размножаването на грипния вирус.

Вижте целия разговор във видеото

#пик на грипа #сезонът на грипа #в сезона на грипа # проф. Тодор Кантарджиев

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
1
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
2
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година температурите падат до минус 10°
3
Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година...
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция
4
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен...
Шофьор с над 3.8 промила алкохол в кръвта е задържан край Ихтиман
5
Шофьор с над 3.8 промила алкохол в кръвта е задържан край Ихтиман
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
6
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Здраве

Пещерняци, облечени като коледни герои, зарадваха децата в онкохематологията на ИСУЛ
Пещерняци, облечени като коледни герои, зарадваха децата в онкохематологията на ИСУЛ
След случаите на проказа в Хърватия и Румъния: Няма опасност от инфекцията в България След случаите на проказа в Хърватия и Румъния: Няма опасност от инфекцията в България
Чете се за: 02:40 мин.
Откриха арсен в бебешка храна Откриха арсен в бебешка храна
Чете се за: 01:50 мин.
БЛС иска 10% ръст на цените на клиничните пътеки и изписване на лекарства за 6 месеца БЛС иска 10% ръст на цените на клиничните пътеки и изписване на лекарства за 6 месеца
Чете се за: 01:42 мин.
БЛС даде мандат за преговори по конкретни параметри за НРД 2026-2028 г. БЛС даде мандат за преговори по конкретни параметри за НРД 2026-2028 г.
Чете се за: 04:10 мин.
Извънреден събор на Българския лекарски съюз Извънреден събор на Българския лекарски съюз
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Трагичният инцидент във Варна: Експертизи ще установят с каква скорост се е движил шофьорът
Трагичният инцидент във Варна: Експертизи ще установят с каква...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Голямото пътуване за празниците: Засилен полицейски контрол по основните пътища и магистрали Голямото пътуване за празниците: Засилен полицейски контрол по основните пътища и магистрали
Чете се за: 04:12 мин.
Регионални
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Правителството в оставка се събира на редовно заседание Правителството в оставка се събира на редовно заседание
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Зеленски: Няма да има спиране на огъня в Украйна по Коледа
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Тръмп отново потвърди, че иска да присъедини Гренландия към САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Гърция затяга мерките по пътищата, нови 2500 камери засичат нарушения
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Облачно днес, на Бъдни вечер дъждът преминава в сняг
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ