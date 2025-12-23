Зеленски: Няма да има спиране на огъня в Украйна по Коледа

Няма да има спиране на огъня в Украйна по коледните празници, въпреки опита на САЩ и Германия да договорят такова. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски на фона на нови руски атаки срещу Одеса и Киев.

Зеленски предупреди за опасност от още по-ожесточени нападения от страна на Русия точно в празничните дни. Украинските преговарящи се завръщат в Киев след преговорите през уикенда с американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Руската делегация също се очаква да се завърне в Москва. Според Зеленски сред гаранциите за сигурност договорени в Маями са украинска армия от 800 хиляди души, членство в ЕС, гаранции от Коалицията на желаещите, както и двустранни гаранции за сигурност от САЩ. Според него, по време на преговорите е направено всичко, което е трябвало.