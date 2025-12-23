Зеленски: Няма да има спиране на огъня в Украйна по Коледа

Президентът дори се опасява от по-ожесточени атаки
Няма да има спиране на огъня в Украйна по коледните празници, въпреки опита на САЩ и Германия да договорят такова. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски на фона на нови руски атаки срещу Одеса и Киев.
Зеленски предупреди за опасност от още по-ожесточени нападения от страна на Русия точно в празничните дни. Украинските преговарящи се завръщат в Киев след преговорите през уикенда с американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.
Руската делегация също се очаква да се завърне в Москва. Според Зеленски сред гаранциите за сигурност договорени в Маями са украинска армия от 800 хиляди души, членство в ЕС, гаранции от Коалицията на желаещите, както и двустранни гаранции за сигурност от САЩ. Според него, по време на преговорите е направено всичко, което е трябвало.
Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Всичко, което трябваше да направим за финалните проектодокументи, беше направено. Има план от 20 точки, може би не е идеален, но го има. Има гаранции за сигурност между нас, европейците и Съединените щати - рамков документ - и има отделен документ между нас и Съединените щати, с двустранни гаранции за сигурност. Разбираме, че те трябва да бъдат разгледани от Конгреса на САЩ, като някои подробности и приложения остават класифицирани."