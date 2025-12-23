БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Зеленски: Няма да има спиране на огъня в Украйна по Коледа

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Запази

Президентът дори се опасява от по-ожесточени атаки

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Няма да има спиране на огъня в Украйна по коледните празници, въпреки опита на САЩ и Германия да договорят такова. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски на фона на нови руски атаки срещу Одеса и Киев.

Зеленски предупреди за опасност от още по-ожесточени нападения от страна на Русия точно в празничните дни. Украинските преговарящи се завръщат в Киев след преговорите през уикенда с американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Руската делегация също се очаква да се завърне в Москва. Според Зеленски сред гаранциите за сигурност договорени в Маями са украинска армия от 800 хиляди души, членство в ЕС, гаранции от Коалицията на желаещите, както и двустранни гаранции за сигурност от САЩ. Според него, по време на преговорите е направено всичко, което е трябвало.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Всичко, което трябваше да направим за финалните проектодокументи, беше направено. Има план от 20 точки, може би не е идеален, но го има. Има гаранции за сигурност между нас, европейците и Съединените щати - рамков документ - и има отделен документ между нас и Съединените щати, с двустранни гаранции за сигурност. Разбираме, че те трябва да бъдат разгледани от Конгреса на САЩ, като някои подробности и приложения остават класифицирани."

# Володимир Зеленски #войната в Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
1
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
2
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година температурите падат до минус 10°
3
Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година...
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция
4
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен...
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
5
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
Шофьор с над 3.8 промила алкохол в кръвта е задържан край Ихтиман
6
Шофьор с над 3.8 промила алкохол в кръвта е задържан край Ихтиман

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Русия

Взрив в Москва уби високопоставен руски генерал, Кремъл подозира украинското разузнаване
Взрив в Москва уби високопоставен руски генерал, Кремъл подозира украинското разузнаване
Без съществен пробив в Маями: Продължават разговорите за мир в Украйна Без съществен пробив в Маями: Продължават разговорите за мир в Украйна
Чете се за: 01:20 мин.
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
Чете се за: 04:07 мин.
Покушение срещу руски генерал в Москва Покушение срещу руски генерал в Москва
Чете се за: 00:30 мин.
Тристранни преговори за Украйна? Зеленски ще ги подкрепи, но с условие Тристранни преговори за Украйна? Зеленски ще ги подкрепи, но с условие
Чете се за: 00:55 мин.
Зеленски: САЩ предложиха нов формат за преговори между Украйна и Русия Зеленски: САЩ предложиха нов формат за преговори между Украйна и Русия
Чете се за: 03:10 мин.

Водещи новини

Трагичният инцидент във Варна: Експертизи ще установят с каква скорост се е движил шофьорът
Трагичният инцидент във Варна: Експертизи ще установят с каква...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Правителството в оставка се събира на редовно заседание Правителството в оставка се събира на редовно заседание
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Зеленски: Няма да има спиране на огъня в Украйна по Коледа Зеленски: Няма да има спиране на огъня в Украйна по Коледа
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Облачно днес, на Бъдни вечер дъждът преминава в сняг Облачно днес, на Бъдни вечер дъждът преминава в сняг
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Две трети от децата в училище избягват да използват тоалетните - до...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Взрив в Москва уби високопоставен руски генерал, Кремъл подозира...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Гърция затяга мерките по пътищата, нови 2500 камери засичат нарушения
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Шофьор с над 3.8 промила алкохол в кръвта е задържан край Ихтиман
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ