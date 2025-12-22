БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Алберт Попов: Дано ни чака хубав януари с позитивни емоции

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Българинът завърши на 23-а позиция в слалома в Алта Бадия.

Алберт Попов
Снимка: БГНЕС
Алберт Попов завърши на 23-а позиция в слалома в Алта Бадия - кръг от Световната купа по ски алпийски дисциплини.

Най-добрият български алпиец записа време от 1:46.10 - на 1.60 секунди от победителя Атле Лий МакГрат от Норвегия.

Следващото състезание от Световната купа при мъжете е на 27 декември - супергигантски слалом в Ливиньо (Италия).

„Не съм доволен, разбира се. Тръгнах с доста добри очаквания, просто си взимам поуките и гледам смело напред. Надявам се ни чака един хубав януари, с хубави писти, позитивни емоции и да ни тръгне добре“, коментира Попов.

