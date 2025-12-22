БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Климатът - горещата истина": Нова програма намалява сметките за електричество с финансиране на саниране и соларни панели

Репортер: Петър Дойкински
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Национален фонд за декарбонизация ще финансира санирането и изграждането на соларни инсталации на еднофамилни къщи. Новата програма, разработена от правителството в оставка, ще помогне на домакинствата да намалят разходите си за електричество и отопление.

Репортаж на Петър Дойкински в поредицата „Климатът – горещата истина“.

Програмата ще е гъвкава и ще предлага различни възможности според нуждите на домакинствата.

Жечо Станков, министър на енергетиката в оставка: „Ако някой иска да кандидатства само за дограма, или само за изолация, или само за инсталация за производство на електрическа енергия, има право да избере за кое. Но има право да кандидатства и за трите.“

Приоритет ще са енергийно бедните семейства, които ще получават допълнителни точки при кандидатстването за финансиране. Догодина ще стане ясно как хората ще могат да подават документи за помощта.

Жечо Станков, министър на енергетиката в оставка: „Документите, които да подават домакинствата, да са изключително малък брой, за да не ги затрудняваме. Ако имаш акт за собственост на сградата, не е необходимо да доказваш нещо допълнително.“

Ключова роля за финансирането на Фонда за декарбонизация ще имат общините в България, които обновяват уличното си осветление със средства по Плана за възстановяване.

Жечо Станков, министър на енергетиката в оставка: „Всяка година ще връщат по 10% , след като са го изградили от тези средства в нарочен фонд, който сега създаваме. През следващите 5 години очакваме постъпления от близо 20 милиона в този фонд и това ще е първоначалният капитал, с който ще може да заработи фондът.“

Очакванията са чрез програмата за саниране на еднофамилни къщи да бъдат значително намалени месечните сметки на домакинствата за електроенергия. От министерството призовават хората да кандидатстват и за средства за изграждане на соларни инсталации.

Жечо Станков, министър на енергетиката в оставка: „Тези, които имат слънчеви панели на покрива и батериите за съхранение, ще бъдат донякъде автономни. Без значение от атмосферните условия, те ще си осигуряват собствена енергия за дълъг период от време.“

Този офис във Варна има соларна инсталация от повече от 10 години. С енергията от слънцето се захранват сървърите, компютрите, домакинските уреди, климатиците и бойлерът. Соларните системи са интегрирани както на покрива, така и във фасадата на сградата и осигуряват на собствениците на помещенията 90% автономност.

Инж. Кольо Орешков: „Това е една дългосрочна инвестиция, която създава комфорт, устойчивост и независимост в енергийните доставки, които са много волативни.“

30% от разходите за електроенергия на едно домакинство са свързани със затопляне на водата.

Инж. Кольо Орешков: „Тук говорим за класически бойлер за около 100–120 литра, този специално. Директно атакуване на неговия електрически нагревател с енергията на фотоволтаичните модули позволява съхранение на слънчевата светлина, но вече във вид на топлина. Със същата система около 9 месеца в годината се решава на 100% захранването с топла вода. Два киловата модули и модулът за контрол и управление са достатъчни, за да се осигури на едно домакинство топлата вода.“

Преобразуваната слънчева енергия се утвърждава като един от най-екологично чистите източници на електричество, без да се отделят вредни въглеродни емисии.

