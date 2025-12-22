Две трети от децата в училище избягват да използват тоалетните - до какви проблеми води това?

Две трети от децата в училище избягват да използват тоалетните и това е причина за много здравословни проблеми. Данните са от проучване на асоциация "Родители", като за проблема с тоалетните през годините непрекъснато алармират и медицинските специалисти. Защо децата избягват училищните тоалетни и до какви проблеми води това?

Две деца от всеки три попитани отговарят, че не ходят до тоалетна, докато са в училище. И тази тенденция върви непроменена поне от 10 години, когато е първото изследване на Национална мрежа за децата. И условията там все още са сред основните причини.

Мария Брестничка, Национална мрежа за децата: "Там, където те не са добре поддържани, там където няма топла вода, няма сапун, тоалетна хартия и не само ... Има места, на които вратите на училищната тоалетна имат огромна пролука отдолу, всъщност те не крият нищо."

Задържането пък е първият фактор, който обяснява повечето случаи в детската нефрология.

Доц. Галя Златанова, ръководител на Клиниката по детска нефрология и диализа, СБАЛДБ "Проф. д-р Иван Митев": "Да ви кажа честно, че всяко дете, което е тук, е в училищна възраст нали съобщава за това, че няма редовна микция, че пропуска."

Мария Брестничка, Национална мрежа за децата: "Оказва се, че един от най-големите стресове за децата в първи клас е не друго, а че те отиват и виждат една тоалетна, която е дупка в пода. Те никога в живота си не са виждали такава." Доц. Галя Златанова, ръководител на Клиниката по детска нефрология и диализа, СБАЛДБ "Проф. д-р Иван Митев": "Задържането на урина е абсолютно предразполагащ фактор към уроинфекции. Това е един от защитните механизми на пикочния мехур, изобщо на отделителната система да изхвърли бактериите."

Затова задържането най-често води до уроинфекции, които ако станат хронични, водят до проблеми с бъбречната функция и нуждата от хемодиализа. И обясненията на децата, защо не ходят до тоалетна в училище обикновено си приличат.

Доц. Галя Златанова, ръководител на Клиниката по детска нефрология и диализа, СБАЛДБ "Проф. д-р Иван Митев": "Просто го пропускат, защото им е неудобно, защото е пълно с деца, защото бързат между часовете."

Но определено една от причините, за която децата трудно говорят, започва да доминира в последните години.

Мария Брестничка, Национална мрежа за децата: "Например насилието в училищата много често се случва в тоалетните. Това не идва да рече, че трябва да сложим камера в тоалетните. Това идва да рече обаче, че не бива да разглеждаме тоалетните в училище като някакво абсолютно извънземно пространство, което изведнъж някой трябва да махне."

И насилието, и конфликтите дори там минават през обучение как се поддържа и това пространство на човешките отношения или голямата тема за социалните умения и емоционалното образование на деца.