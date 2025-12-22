БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са...
Чете се за: 00:52 мин.
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки...
Чете се за: 01:12 мин.
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Две трети от децата в училище избягват да използват тоалетните - до какви проблеми води това?

Мария Чернева от Мария Чернева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Запази
Две трети от децата в училище избягват да използват тоалетните - до какви проблеми води това?
Слушай новината

Две трети от децата в училище избягват да използват тоалетните и това е причина за много здравословни проблеми. Данните са от проучване на асоциация "Родители", като за проблема с тоалетните през годините непрекъснато алармират и медицинските специалисти. Защо децата избягват училищните тоалетни и до какви проблеми води това?

Две деца от всеки три попитани отговарят, че не ходят до тоалетна, докато са в училище. И тази тенденция върви непроменена поне от 10 години, когато е първото изследване на Национална мрежа за децата. И условията там все още са сред основните причини.

Мария Брестничка, Национална мрежа за децата: "Там, където те не са добре поддържани, там където няма топла вода, няма сапун, тоалетна хартия и не само ... Има места, на които вратите на училищната тоалетна имат огромна пролука отдолу, всъщност те не крият нищо."

Задържането пък е първият фактор, който обяснява повечето случаи в детската нефрология.

Доц. Галя Златанова, ръководител на Клиниката по детска нефрология и диализа, СБАЛДБ "Проф. д-р Иван Митев": "Да ви кажа честно, че всяко дете, което е тук, е в училищна възраст нали съобщава за това, че няма редовна микция, че пропуска."

Мария Брестничка, Национална мрежа за децата: "Оказва се, че един от най-големите стресове за децата в първи клас е не друго, а че те отиват и виждат една тоалетна, която е дупка в пода. Те никога в живота си не са виждали такава."

Доц. Галя Златанова, ръководител на Клиниката по детска нефрология и диализа, СБАЛДБ "Проф. д-р Иван Митев": "Задържането на урина е абсолютно предразполагащ фактор към уроинфекции. Това е един от защитните механизми на пикочния мехур, изобщо на отделителната система да изхвърли бактериите."

Затова задържането най-често води до уроинфекции, които ако станат хронични, водят до проблеми с бъбречната функция и нуждата от хемодиализа. И обясненията на децата, защо не ходят до тоалетна в училище обикновено си приличат.

Доц. Галя Златанова, ръководител на Клиниката по детска нефрология и диализа, СБАЛДБ "Проф. д-р Иван Митев": "Просто го пропускат, защото им е неудобно, защото е пълно с деца, защото бързат между часовете."

Но определено една от причините, за която децата трудно говорят, започва да доминира в последните години.

Мария Брестничка, Национална мрежа за децата: "Например насилието в училищата много често се случва в тоалетните. Това не идва да рече, че трябва да сложим камера в тоалетните. Това идва да рече обаче, че не бива да разглеждаме тоалетните в училище като някакво абсолютно извънземно пространство, което изведнъж някой трябва да махне."

И насилието, и конфликтите дори там минават през обучение как се поддържа и това пространство на човешките отношения или голямата тема за социалните умения и емоционалното образование на деца.

#тоалетни #проблеми #ученици #деца

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
1
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
2
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция
3
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен...
Еврото на клавиатурата - как да го изпишем?
4
Еврото на клавиатурата - как да го изпишем?
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
5
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
За прехрана на семействата си: Работници от 65 държави печелят доходите си у нас
6
За прехрана на семействата си: Работници от 65 държави печелят...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Общество

Деца от украинската общност у нас със специален музикален поздрав към българския народ
Деца от украинската общност у нас със специален музикален поздрав към българския народ
КЗП не отчита рязко поскъпване на стоките КЗП не отчита рязко поскъпване на стоките
Чете се за: 02:52 мин.
В Историческия музей в Перущица са изложени над 100 оригинални и европейски банкноти В Историческия музей в Перущица са изложени над 100 оригинални и европейски банкноти
Чете се за: 04:35 мин.
Кампанията "Тихата подкрепа на големите сърца“ показва работата на социалните работници Кампанията "Тихата подкрепа на големите сърца“ показва работата на социалните работници
Чете се за: 00:37 мин.
"Мяра": Липсата на нов бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт у нас според над 60% от българите "Мяра": Липсата на нов бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт у нас според над 60% от българите
Чете се за: 05:27 мин.
Отиде си бившият министър на културата Георги Йорданов Отиде си бившият министър на културата Георги Йорданов
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година температурите падат до минус 10° Снежна Коледа в някои части на страната, преди Нова година температурите падат до минус 10°
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Взрив в Москва уби високопоставен руски генерал, Кремъл подозира украинското разузнаване Взрив в Москва уби високопоставен руски генерал, Кремъл подозира украинското разузнаване
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Две трети от децата в училище избягват да използват тоалетните - до какви проблеми води това? Две трети от децата в училище избягват да използват тоалетните - до какви проблеми води това?
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Гърция затяга мерките по пътищата, нови 2500 камери засичат нарушения
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Шофьор с над 3.8 промила алкохол в кръвта е задържан край Ихтиман
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
10 лв. за парче торта: С между 20 и 50% са поскъпнали сладкарските...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
В навечерието на Рождество: Витлеем между вярата и икономическата...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ