Деца от украинската общност у нас със специален музикален поздрав към българския народ

Мария Плачкова от Мария Плачкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази
Деца от украинската общност у нас със специален музикален поздрав към българския народ
Слушай новината

Деца от украинската общност в България - със специален музикален поздрав към българския народ в ефира на БНТ.

Специалният поздрав е с една песен, която всички са чували, но малцина знаят, че всъщност е украинската народна песен „Щедрик“.

Световноизвестната коледна класика „Carol of the Bells“ е версия на песен, написана през 1916 г. от композитор Микола Леонтович, която по-късно завладява Европа и Съединените щати, а Холивуд я превръща в символ на празника с филма „Сам вкъщи“.

Сега с тази мелодия деца от украинската общност у нас изразяват своята признателност към българския народ за гостоприемството и солидарността.

#украинска общност #рождество #поздрав #песен

