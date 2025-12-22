БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са...
Чете се за: 00:52 мин.
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки...
Чете се за: 01:12 мин.
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо...
Чете се за: 00:52 мин.

10 лв. за парче торта: С между 20 и 50% са поскъпнали сладкарските изделия във Варна

от БНТ , Репортер: Петя Иванова
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
10 лв. за парче торта: С между 20 и 50% са поскъпнали сладкарските изделия във Варна
Между 20 и 50 на сто са се повишили цените на сладкарските изделия във Варна през последните месеци. За много от потребителите купуването на торта, баклава или други сладкиши вече е сериозно изпитание за семейния бюджет.

Тортата отдавна се е превърнала в символ на всеки празник – споделен момент и жест към най-близките хора. Днес обаче цената ѝ е предизвикателство за семейния бюджет. Една торта от 12 парчета струва между 60 лева и 150 лева, в зависимост от качеството на продуктите и изработката ѝ.

Иляйда Мехмедова: "Цените са близо 10 лева на повечето места за едно парче торта, което е доста. Има хора, които вече не могат дори цяла торта да си купят - купуват половин торта, примерно."

Ксения Царева: "Толкова са поскъпнали, че вече не искам да купувам торти от сладкарници. Правя си или имам една приятелка, която ги прави."

Михаил Николов е основател на голяма верига сладкарници във Варна. Казва, че през последната година балансът между растящите разходи в производството и очакванията на клиентите става все по-труден.

Михаил Николов – собственик на верига сладкарници: "Повишила се енергията, повишили са условията, които ползва всеки един модерен бизнес – и опаковки, и транспорт, и всичко останало."

Михаил Николов казва, че за него доволните клиенти са по-важни от печалбата.

Михаил Николов – собственик на верига сладкарници: "Нашият бизнес е емоция за хората. Нашите стоки не са стоки от първа необходимост и... не можем да увеличаваме цените много. Не можем безкрайно да удържим нещата, но ще се опитаме, защото едно доверие се гради с години.

Явор Геров прави първите си торти още като ученик. Днес той вече е майстор сладкар и е превърнал създаването им в изкуство. Въпреки поскъпването на суровините, Явор също не прави компромис с качеството.

Явор Геров – собственик на сладкарски цех: "Цените на поръчковите торти, смятам, са се повишили с около 20%. Разбира се, това не означава по-висока печалба за нас, като производители, а напротив, ние целим да покрием по-високите разходи за материали и консумативи. През последните месеци забелязвам сериозно покачване на цените при яйцата, кравето масло."

Шоколадът, който е сред най-важните съставки за тортите и сладките изделия, е поскъпнал с близо 200% през последната година, казват от бранша. Но не смятат, че има отлив на клиенти.

Явор Геров – собственик на сладкарски цех: "Много малка част забелязвам, че примерно цената им се струва по-висока и се отказват. Редовно получаваме запитвания за така наречените бенто тортички - торти с по-малък размер - от 4 и 6 парчета."

Но потребителите споделят, че купуването на торти и сладкарски изделия вече не е спонтанно удоволствие, а планиран разход.

#торти #поскъпване #сладкарски изделия #Варна

