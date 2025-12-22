Евродепутати: Европа търси баланс между отбрана, право и мир в Украйна

Българските евродепутати от Комисията по отбрана и сигурност в Европейския парламент Кристиан Вигенин и Андрей Новаков очертаха различните визии за бъдещето на Европа, войната в Украйна и мястото на България в новата архитектура за сигурност в предаването "Още от деня".

По думите на Кристиан Вигенин Европейският съюз е успял да намери "по-реалистично и юридически издържано решение" за финансовата подкрепа за Украйна, въпреки съпротивата на някои държави членки. Той подчерта, че позицията на БСП остава непроменена – помощта трябва да бъде хуманитарна и финансова, но не и военна.

"В момента виждаме това, за което настоявахме – да се преговаря, да се търсят решения. Табуто "територия срещу мир" вече не е невъзможно и неофициално се приема дори от украинската страна. Под някаква форма ние ще намерим, с участието на Европейския съюз, решение, което трябва да дава ясни гаранции за сигурността на Украйна в перспектива", заяви Кристиан Вигенин.

Андрей Новаков акцентира върху икономическите ползи за България от европейската политика в сферата на отбраната.

"България не дава даром нищо на Украйна. България продава много специално оборудване. Ние сме номер едно в Европа по производство на боеприпаси. Произвеждаме повече, отколкото всички останали държави, взети заедно.

Номер едно сме по приходи от военна техника на глава от населението в Европа. 1,5% от БВП идва от тази система. 70 000 семейства работят и се изхранват по този начин. За мен това е важно и искам да продължи да се случва", коментира Андрей Новаков.

По темата за замразените руски активи Новаков беше категоричен, че трябва да се спазва международното право.

"България взе мястото на прагматиците. Онези, които ясно досега са показвали, че са защитавали жертвата на една агресия и не са спирали да я подкрепят от самото начало. В същото време не можеш да вземеш незаконно нещо. Трябва да се намери законова процедура, по която замразените руски активи да могат да бъдат използвани", каза евродепутатът.

Двамата евродепутати се обединиха около тезата, че инвестициите в отбрана не са само разходи за въоръжаване, а възможност за развитие на инфраструктура с двойна употреба. Според Вигенин това може да убеди гражданите, че средствата "не са разходи за война, а за сигурност и устойчивост".