Осем училища търсят творчески екипи за нови училищни химни

МУЗИКАУТОР обяви конкурс за творчески екипи за петото издание на инициативата „Светилник 2025/2026: Че какво без песен е светът“. Проектът съчетава музика и образование, като дарява училищата с оригинални училищни химни.

От 2021 г. досега са създадени 31 химна, достигайки до над 26 000 ученици в 15 града. В новото издание участват 8 училища, включително едно българско училище в Бесарабия, Украйна.

Творчески екипи от поне двама автори – членове на МУЗИКАУТОР – могат да кандидатстват, като организацията осигурява финансиране за създаването, записа и видеоклиповете на химните. Финалът ще бъде през юни 2026 г. с празничен концерт в Народен театър „Иван Вазов“.