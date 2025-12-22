БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Взрив в Москва уби високопоставен руски генерал, Кремъл подозира украинското разузнаване

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Русия отново нанесе удари срещу пристанищна и енергийна инфраструктура в Одеска област

Руски генерал беше убит тази сутрин при експлозия на взривно устройство под автомобил в южните райони на Москва. Жертвата е Фанил Сарваров, ръководител на управлението за оперативна подготовка към Генералния щаб на руската армия. Сред работните хипотези е операция на украинското разузнаване, от Киев засега няма коментар. На този фон Русия отново нанесе удари срещу пристанищна и енергийна инфраструктура в Одеска област. Украински дронове атакуваха морска и енергийна инфраструктура в руския Краснодарски край.

56-годишният генерал-лейтенант Фанил Сарванов е починал в болница от раните си. В ход е следствие за убийство и незаконен трафик на експлозиви. Взривът е избухнал малко преди 7.00 ч. сутринта, когато висшият офицер се канел да напусне паркинг пред жилищен блок.

Андрей Попов - съсед: "Беше плашещо. Първо помислих, че е бил свален украински дрон. Започнах да чета новините, но нямаше информация за инцидента. Разбрах какво се е случило едва по-късно сутринта."

Президентът Путин е бил уведомен незабавно за смъртта на Сарваров, обяви Кремъл. Според руските медии офицерът е участвал в бойни операции при Осетинско-Ингушетския конфликт и във войните в Чечения през 90-те години на миналия век и началото на настоящия. Ръководил е и операции в Сирия между 2015 и 2016 година.

Светлана Петренко - говорител на Следствения комитет на Русия: "Продължава огледът на местопроизшествието. Следствието ще разпореди необходимите експертизи, включително съдебно-медицинска и анализ на експлозива. Разпитват се очевидци, проверяват се камерите за видеонаблюдение. Следователите разглеждат различни версии за убийството, една от тях е за роля на украинското разузнаване."

Сарванов е поредният високопоставен руски представител, който загива в Москва след началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 година. Същата година кола бомба уби 29-годишната Даря Дугина - дъщеря на близък съюзник на президента Путин. През април тази година кола-бомба отне живота на генерал Ярослав Москалик. През декември миналата година генерал Игор Кирилов стана жертва на взривно устройство, скрито в скутер. Украйна традиционно не поема официално отговорност.

Един човек е пострадал при поредни руски удари в Одеска област, съобщиха украинските власти. Прекъснато е било електрозахранването на 120 000 потребители. Пожар е възникнал на пристанището в Пивдений, пламнали са около 30 контейнера с брашно и растително масло. През последните седмици Русия увеличи нападенията срещу Одеса и областта в опит да ограничи достъпа на Украйна до Черно море.

Пожар е възникнал при украинско нападение с дронове срещу два кораба и два кея на терминала "Волна" в руския Краснодарски край. Пожар и експлозии са възникнали и при украински удар срещу петролния терминал Таманнефтегаз, също в Краснодарския край, съобщи украинската армия. Според нея инсталацията е част от руската енергийна инфраструктура, която подкрепя инвазията в Украйна.

