БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Запази
взрив уби руски генерал докато флорида текат преговори украйна
Снимка: БТА
Слушай новината

Руски генерал загина при взривяването на колата му тази сутрин в Москва. Една от версиите е, че атентатът е извършен от украинските служби. Във Флорида завърши поредният кръг от разговори. Украйна и САЩ определиха като "продуктивни и конструктивни", но все още не е постигнат пробив в усилията за постигане на мир. Специалният пратеник на Белия дом заяви, че двете делегации са се фокусирали върху съгласуване на позициите. Паралелно САЩ водят разговори в Маями и с руска делегация. Независимо от дипломатическите усилия, затишие на фронта няма.

Взривното устройство било поставено под автомобила на генерал Фанил Сарваров.

Светлана Петренко, говорител на Следствения комитет, Русия: "Разследването работи по различни версии за убийството. Една от тях е свързана с организирането на покушението от украинските специални служби."

Генерал Сарваров отговаряше за управлението за оперативна подготовка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Русия. На този пост беше от 2016 година. Преди това е участвал в мисии в Ингушетия и Чечения. Изпълнявал е задачи и в Сирия.

Русия съобщи, че при украинска атака срещу Краснодар са били повредени два кораба. Руските атаки също не спряха през изминалата нощ. На прицел бяха районите Херсон, Одеса и Днипро. Над 30 селища са били атакувани в Херсонска област. Съобщава се за 1 убит и трима ранени.

В Одеса са нанесени сериозни щети на ифраструктурен обект. Украински медии съобщават, че в района на Суми, руски войници са пленили около 50 души и насилствено са ги отвели на руска територия.

На този фон, във Флорида се договаря мира в Украйна.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Работата по документите за прекратяване на войната, за гаранциите за сигурност и за възстановяването продължава – всяка точка се те разглежда подробно всяка точка. Има конструктивно общуване с американската страна. Това е важно. Те също така обсъждат времеви рамки – възможни срокове за конкретни решения."

Специалният пратеник Стив Уиткоф заяви, че по време на разговорите с украинската делегация фокусът е бил върху четири ключови точки: по-нататъшно развитие на 20-точковия план, многостранна рамка за гаранции за сигурност, както и американските гаранции и бъдещото възстановяване на икомиката на Украйна.

В Маями се проведоха отделни разговори между Съединените щати и руския пратеник Кирил Дмитриев. Уиткоф и тях определи като конструктивни. На журналистически въпрос, как са протекли разговорите, Дмитриев отговори лаконично:

Кирил Дмитриев, преговарящ за Русия: "Всичко е наред."

Пропастта между исканията на Русия и Украйна, обаче остава огромна. Зеленски призна, че един от най-трудните въпроси е териториалната цялост на страната му. Зеленски призова за нови консултации с европейските лидери след разговорите в Съединените щати. От "Даунинг стрийт" 10 съобщиха, че британският премиер Киър Стармър е обсъдил в телефонен разговор усилията за мир с американския президент.

Плановете на Доналд Тръмп до Коледа да бъде постигнат пробив за мира в Украйна, едва ли ще се реализират. Американският президент вече е в имението си във Флорида, ваканцията му ще продължи до 4 януари.

#преговори за мир в Украйна #Русия

Последвайте ни

ТОП 24

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
2
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
3
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
4
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
Ще вали ли сняг на Коледа?
5
Ще вали ли сняг на Коледа?
Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че съжалява
6
Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че съжалява

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Русия

Покушение срещу руски генерал в Москва
Покушение срещу руски генерал в Москва
Тристранни преговори за Украйна? Зеленски ще ги подкрепи, но с условие Тристранни преговори за Украйна? Зеленски ще ги подкрепи, но с условие
Чете се за: 00:55 мин.
Зеленски: САЩ предложиха нов формат за преговори между Украйна и Русия Зеленски: САЩ предложиха нов формат за преговори между Украйна и Русия
Чете се за: 03:10 мин.
Нова надежда за мир в Украйна: Руските преговарящи пътуват за Маями Нова надежда за мир в Украйна: Руските преговарящи пътуват за Маями
Чете се за: 01:35 мин.
Задържани са двама руснаци в София Задържани са двама руснаци в София
5790
Чете се за: 00:50 мин.
Путин: Топката е в полето на Украйна и Запада Путин: Топката е в полето на Украйна и Запада
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване" Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване"
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Покушение срещу руски генерал в Москва Покушение срещу руски генерал в Москва
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Предколедна дипломация: Разговорите за мир продължават Предколедна дипломация: Разговорите за мир продължават
Чете се за: 01:00 мин.
САЩ и Канада
Протестите в Сърбия: Недоволството срещу натиска върху университетите
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Словесен гаф: Ники Минаж нарече Ванс "убиец"
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Отново високо замърсяване на въздуха в София
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
България се прощава с първия си двукратен олимпийски шампион Боян...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ