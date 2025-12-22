Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна

Руски генерал загина при взривяването на колата му тази сутрин в Москва. Една от версиите е, че атентатът е извършен от украинските служби. Във Флорида завърши поредният кръг от разговори. Украйна и САЩ определиха като "продуктивни и конструктивни", но все още не е постигнат пробив в усилията за постигане на мир. Специалният пратеник на Белия дом заяви, че двете делегации са се фокусирали върху съгласуване на позициите. Паралелно САЩ водят разговори в Маями и с руска делегация. Независимо от дипломатическите усилия, затишие на фронта няма.

Взривното устройство било поставено под автомобила на генерал Фанил Сарваров.

Светлана Петренко, говорител на Следствения комитет, Русия: "Разследването работи по различни версии за убийството. Една от тях е свързана с организирането на покушението от украинските специални служби."

Генерал Сарваров отговаряше за управлението за оперативна подготовка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Русия. На този пост беше от 2016 година. Преди това е участвал в мисии в Ингушетия и Чечения. Изпълнявал е задачи и в Сирия.

Русия съобщи, че при украинска атака срещу Краснодар са били повредени два кораба. Руските атаки също не спряха през изминалата нощ. На прицел бяха районите Херсон, Одеса и Днипро. Над 30 селища са били атакувани в Херсонска област. Съобщава се за 1 убит и трима ранени.



В Одеса са нанесени сериозни щети на ифраструктурен обект. Украински медии съобщават, че в района на Суми, руски войници са пленили около 50 души и насилствено са ги отвели на руска територия.

На този фон, във Флорида се договаря мира в Украйна.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Работата по документите за прекратяване на войната, за гаранциите за сигурност и за възстановяването продължава – всяка точка се те разглежда подробно всяка точка. Има конструктивно общуване с американската страна. Това е важно. Те също така обсъждат времеви рамки – възможни срокове за конкретни решения."

Специалният пратеник Стив Уиткоф заяви, че по време на разговорите с украинската делегация фокусът е бил върху четири ключови точки: по-нататъшно развитие на 20-точковия план, многостранна рамка за гаранции за сигурност, както и американските гаранции и бъдещото възстановяване на икомиката на Украйна.

В Маями се проведоха отделни разговори между Съединените щати и руския пратеник Кирил Дмитриев. Уиткоф и тях определи като конструктивни. На журналистически въпрос, как са протекли разговорите, Дмитриев отговори лаконично:

Кирил Дмитриев, преговарящ за Русия: "Всичко е наред."

Пропастта между исканията на Русия и Украйна, обаче остава огромна. Зеленски призна, че един от най-трудните въпроси е териториалната цялост на страната му. Зеленски призова за нови консултации с европейските лидери след разговорите в Съединените щати. От "Даунинг стрийт" 10 съобщиха, че британският премиер Киър Стармър е обсъдил в телефонен разговор усилията за мир с американския президент.

Плановете на Доналд Тръмп до Коледа да бъде постигнат пробив за мира в Украйна, едва ли ще се реализират. Американският президент вече е в имението си във Флорида, ваканцията му ще продължи до 4 януари.