Отиде си британският певец Крис Риа след кратко боледуване.



Авторът и изпълнител на една от най-известните коледни песни - “Driving home for Christmas“ от 1986 година - си отиде на 74-годишна възраст, само три дни преди Коледа. Тъжната новина потвърдиха съпругата му и двете му деца.

Крис Риа има записани 25 солови албума, два от които са заемали челни позиции в британските класации. Основна муза по време на дългия творчески път на звездата е любовта му към колите и шофирането.