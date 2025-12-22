БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са...
Чете се за: 00:52 мин.
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки...
Чете се за: 00:35 мин.
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Без съществен пробив в Маями: Продължават разговорите за мир в Украйна

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Запази
Без съществен пробив в Маями: Продължават разговорите за мир в Украйна
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Без съществен пробив, но конструктивно - така продължават преговорите във Флорида за прекратяване на войната в Украйна.

Специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф съобщи, че срещите с украинската делегация са били фокусирани върху съгласуване на позициите и общ стратегически подход между Украйна, Съединените щати и Европа.

Американските преговарящи водят и паралелни разговори със специалния пратеник на Владимир Путин - Кирил Дмитриев. Според Уиткоф те са "продуктивни и конструктивни". Франс прес съобщи, че руската страна също е коментирала, че има "бавен напредък". Кремъл обаче отхвърли предложението на Вашингтон за тристранна среща.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Работата по документите за прекратяване на войната, за гаранциите за сигурност и за възстановяването продължава – всяка точка ще се разглежда подробно. Има конструктивно общуване с американската страна. Това е важно. Те също така обсъждат времеви рамки – възможни срокове за конкретни решения."

#войната в Украйна #Русия #САЩ #маями #Флорида #преговори

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
1
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
2
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
3
Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция
4
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен...
Еврото на клавиатурата - как да го изпишем?
5
Еврото на клавиатурата - как да го изпишем?
За прехрана на семействата си: Работници от 65 държави печелят доходите си у нас
6
За прехрана на семействата си: Работници от 65 държави печелят...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Русия

Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
Покушение срещу руски генерал в Москва Покушение срещу руски генерал в Москва
Чете се за: 00:30 мин.
Тристранни преговори за Украйна? Зеленски ще ги подкрепи, но с условие Тристранни преговори за Украйна? Зеленски ще ги подкрепи, но с условие
Чете се за: 00:55 мин.
Зеленски: САЩ предложиха нов формат за преговори между Украйна и Русия Зеленски: САЩ предложиха нов формат за преговори между Украйна и Русия
Чете се за: 03:10 мин.
Нова надежда за мир в Украйна: Руските преговарящи пътуват за Маями Нова надежда за мир в Украйна: Руските преговарящи пътуват за Маями
Чете се за: 01:35 мин.
Задържани са двама руснаци в София Задържани са двама руснаци в София
5860
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Касите на БНБ ще работят извънредно и на 27 декември Касите на БНБ ще работят извънредно и на 27 декември
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Засилен интерес: 2600 кандидати са се явили на конкурс за 400 места в "Гранична полиция" Засилен интерес: 2600 кандидати са се явили на конкурс за 400 места в "Гранична полиция"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Рекордна цена на златото на фона на нестабилния геополитически климат Рекордна цена на златото на фона на нестабилния геополитически климат
Чете се за: 00:50 мин.
Икономика
"Мяра": Липсата на нов бюджет ще се отрази реално на...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Прокуратурата обжалва мярката за неотклонение на бившия директор на...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ