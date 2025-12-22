Без съществен пробив в Маями: Продължават разговорите за мир в Украйна

Без съществен пробив, но конструктивно - така продължават преговорите във Флорида за прекратяване на войната в Украйна.



Специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф съобщи, че срещите с украинската делегация са били фокусирани върху съгласуване на позициите и общ стратегически подход между Украйна, Съединените щати и Европа.

Американските преговарящи водят и паралелни разговори със специалния пратеник на Владимир Путин - Кирил Дмитриев. Според Уиткоф те са "продуктивни и конструктивни". Франс прес съобщи, че руската страна също е коментирала, че има "бавен напредък". Кремъл обаче отхвърли предложението на Вашингтон за тристранна среща.