Без съществен пробив в Маями: Продължават разговорите за мир в Украйна

Без съществен пробив, но конструктивно - така продължават преговорите във Флорида за прекратяване на войната в Украйна.
Специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф съобщи, че срещите с украинската делегация са били фокусирани върху съгласуване на позициите и общ стратегически подход между Украйна, Съединените щати и Европа.
Американските преговарящи водят и паралелни разговори със специалния пратеник на Владимир Путин - Кирил Дмитриев. Според Уиткоф те са "продуктивни и конструктивни". Франс прес съобщи, че руската страна също е коментирала, че има "бавен напредък". Кремъл обаче отхвърли предложението на Вашингтон за тристранна среща.
Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Работата по документите за прекратяване на войната, за гаранциите за сигурност и за възстановяването продължава – всяка точка ще се разглежда подробно. Има конструктивно общуване с американската страна. Това е важно. Те също така обсъждат времеви рамки – възможни срокове за конкретни решения."