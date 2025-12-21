Трети ден Киев и Москва говорят с Вашингтон - поотделно

Без пробив в преговорите между Украйна и Съединените щати. Трети ден двете делегации са в Маями.



Според поста на основния преговарящ за Киев, Рустем Умеров се очаква "напредък и практически резултати".

В Маями е и специалният пратеник на Москва Кирил Дмитриев.

Преди поредния тур преговори той каза, че диалогът е конструктивен, но и прикани Запада да признае, че води кампания за подстрекателство към война. В Москва изразиха скептизицъм за преговорния процес. Според съветник на Владимир Путин, промените в мирния план за Украйна, предлагани от Киев и европейските лидери, отдалечават постигането на споразумение.

Киев призна, че в Сумска област руснаците са пробили фронта и са извели хора от украинско село. В пост в платформата ЕКС, президентът Володимир Зеленски написа, че подкрепя свикването на нова среща с европейските съюзници след разговорите между украинци и американци в Маями.