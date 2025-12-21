БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ахметджан Ершимшек: Искаме да продължаваме да играем по същия начин

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росен Станчев
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на Марица Пловдив се прицели в титлата след успеха за Купата на България.

ахметджан ершимшек искаме продължаваме играем същия начин
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Старши треньорът на Марица Пловдив Ахметджан Ершимшек е доволен след спечелването на Купата на България при жените и се надява, че възпитаничките му ще продължат с отличните си изяви.

Пловдивчанки защитиха трофея си с категоричен успех над Левски с 3:0 гейма.

"Искам да поздравя целия отбор. Опитахме да покажем най-доброто от себе си. Опитвахме се да бъдем концентрирани. Изиграхме финала така, както искахме. Искаме да продължаваме по същия начин. Надявам се, че освен Купата на България ще успеем да спечелим и първенството", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
На финала пловдивчанки се наложиха с 3:0 гейма над Левски.
Чете се за: 01:37 мин.
# Ахметджан Ершимшек #ВК Марица Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
3
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
4
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
5
Българската фондова борса с първа сесия за годината
Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото
6
Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Видео

Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3
Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3
Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Чете се за: 01:25 мин.
Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч.
Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите
Чете се за: 03:02 мин.
Веселин Стоянов: Целта е задължително място в първите осем Веселин Стоянов: Целта е задължително място в първите осем
Чете се за: 02:37 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация?
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 06:22 мин.
Български футбол
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите? Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
„Климатът – горещата истина“: Сеене на облаци - Методът бори сушите и подпомага зимния туризъм „Климатът – горещата истина“: Сеене на облаци - Методът бори сушите и подпомага зимния туризъм
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Пазаруване с евро - има ли проблеми в магазините?
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ