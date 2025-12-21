Ахметджан Ершимшек: Искаме да продължаваме да играем по същия начин

Старши треньорът на Марица Пловдив Ахметджан Ершимшек е доволен след спечелването на Купата на България при жените и се надява, че възпитаничките му ще продължат с отличните си изяви.

Пловдивчанки защитиха трофея си с категоричен успех над Левски с 3:0 гейма.

"Искам да поздравя целия отбор. Опитахме да покажем най-доброто от себе си. Опитвахме се да бъдем концентрирани. Изиграхме финала така, както искахме. Искаме да продължаваме по същия начин. Надявам се, че освен Купата на България ще успеем да спечелим и първенството", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Вижте цялото интервю във видеото.