БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че...
Чете се за: 00:35 мин.
Проверка на БНТ: Колко сме склонни да похарчим за подаръци?
Чете се за: 02:25 мин.
Външният министър: Не можем да оставим държавата на пауза
Чете се за: 03:02 мин.
Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за...
Чете се за: 01:15 мин.
Мръсен въздух в София: И днес в градския транспорт се...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази

Неговият живот беше свързан с културата и историята на Варна

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Слушай новината

На 93-годишна възраст почина Георги Смиленов – оператор, режисьор, писател-документалист и краевед, чийто живот беше свързан с културата и историята на Варна.

Близо 15 години е бил кореспондент на Българската национална телевизия от Варна.

Продължава работа като оператор и режисьор в Регионалния телевизионен център на БНТ.

Автор на над 25 документални филма, посветени на личности и събития от миналото на Варна.

Има повече от 250 публикации в местния и столичния печат.

Автор на книги, сред които „Съновидения от Стара Варна“ и „Светлини от сцената“.

Духовното му наследство включва паметта на града, старата архитектура, историята на варненските културни институции. Носител на награда „Варна“ в категорията кино и телевизионни филми.

Сред колегите си остава пример за журналистическа честност и отдаденост на работата.

Екипът на БНТ изказва съболезнования на семейството и близките на Георги Смиленов.

#Георги Смиленов #сбогом

Последвайте ни

ТОП 24

Движение "Трети март" започна процедура по създаване на политическа партия
1
Движение "Трети март" започна процедура по създаване на...
"Нова година - нова валута": Опитът на Португалия и Австрия по пътя към еврото
2
"Нова година - нова валута": Опитът на Португалия и...
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
3
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
Георги Първанов: И да се озъртам не мога видя лидер, който ще изведе страната на нов път
4
Георги Първанов: И да се озъртам не мога видя лидер, който ще...
Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за разпространение на наркотици
5
Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за разпространение на...
НА ЖИВО: Марица – Левски, финал за волейболната Купа на България при жените
6
НА ЖИВО: Марица – Левски, финал за волейболната Купа на...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
6
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години

Още от: Общество

Коледно ретро пътешествие в София: От днес тръгва безплатният "Коледен автобус"
Коледно ретро пътешествие в София: От днес тръгва безплатният "Коледен автобус"
Коледен полумаратон събра рекорден брой участници в Несебър Коледен полумаратон събра рекорден брой участници в Несебър
Чете се за: 02:00 мин.
Проверка на БНТ: Колко сме склонни да похарчим за подаръци? Проверка на БНТ: Колко сме склонни да похарчим за подаръци?
Чете се за: 02:25 мин.
Рекордна година за брокерите, в която имотите поскъпнаха с над 15% Рекордна година за брокерите, в която имотите поскъпнаха с над 15%
Чете се за: 02:12 мин.
Пълни магазини и молове преди празниците Пълни магазини и молове преди празниците
Чете се за: 00:37 мин.
Предколедно: Скок на краставиците и ориза, купуваме по-евтино зеле Предколедно: Скок на краставиците и ориза, купуваме по-евтино зеле
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че съжалява
Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че съжалява
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Проверка на БНТ: Колко сме склонни да похарчим за подаръци? Проверка на БНТ: Колко сме склонни да похарчим за подаръци?
Чете се за: 02:25 мин.
Общество
Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за разпространение на наркотици Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за разпространение на наркотици
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пълни магазини и молове преди празниците Пълни магазини и молове преди празниците
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Предколедно: Скок на краставиците и ориза, купуваме по-евтино зеле
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Външният министър: Не можем да оставим държавата на пауза
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Мръсен въздух в София: И днес в градския транспорт се пътува със...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
САЩ задържаха втори танкер на Венецуела, според Каракас е акт на...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ