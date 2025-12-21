Румен Стоилов: Българското джудо вече е на световната карта

Президентът на Българската федерация джудо Румен Стоилов гостува в предаването „Арена Спорт“ по БНТ. Той сподели мнението си за отминаващата 2025 г.

„Беше една много добра година. Извън успехите на нашите състезатели, и при мъжете, и при жените, след близо 70-годишна история в България за първи път приехме световно първенство. Благодаря на БНТ, че го излъчи на живо. Подкрепата на зрителите също беше много важна. Ние, като федерация и спорт, вече сме на световната карта в джудото“, коментира Стоилов.

Един от най-добрите ни състезатели в този спорт – Ивайло Иванов, завърши годината силно – с триумф на състезание в Загреб (Хърватия).

„Ивайло взе медал и от европейско първенство. Той дава пример на младите, които са след него. Той се готви за четвърта Олимпиада. Не са много такива постижения, особено в спорт като джудото. Ивайло дава прекрасен пример за подражание. На Игрите в Париж той се представи повече от достойно, загуби от олимпийския шампион. След това имаше срив. Аз самият бях пред отказване от този срив. Но, животът продължава. Той си почина. От това, че мина в по-горна категория тялото му се отблагодарява и няма тези контузии, които непрекъснато го спохождаха. Продължаваме напред към следващите Олимпийски игри“, каза президентът на БФ джудо.

„Слава Богу имаме много хубави, млади хора, които се учат от Ивайло Ангелов. Да не забравяме, че след зимните игри предстои лятна младежка олимпиада. Ние сме се концентрирали в нея“, разкри Стоилов.

Като „изключително неприятна“ Стоилов определи ситуацията с разделението в БОК.

„Като гражданин и човек, който се занимава със спорт, трябва да изчакаме, колкото и да ни е неприятно, решението на съда. Решенията на съда не се коментират, нито бързината“, категоричен бе Стоилов.

Президентът на федерацията по джудо сподели и очакванията си за новата 2026 година.

Цялото интервю вижте във видеото!