Атанас Фурнаджиев: Целта ни е да спечелим групата си в Лигата на нациите

Вицепрезидентът на Българския футболен съюз Атанас Фурнаджиев гостува в предаването „Арена Спорт“ и направи обзор на футболната година.

„Определено първенството е по-интересно, има доста по-голяма интрига, в борбата за първото място се включват няколко отбора. Очакваме много интересен полусезон, интригата я има и ще я има до последно според мен. Нашата цел е битката да се води честно, максимално прозрачно, работим в тази насока със съдиите, ВАР допринася значително за по-качествено съдийство и когато има грешки те се отчитат от ВАР съдиите и се коригират. Имаше случай на наказани съдии, от водещите ни съдии, въпросът е да няма умишлени грешки. Нашата задача е да осигурим безпристрастно съдийство и мисля, че се справяме“, коментира Фурнаджиев.

Вицепрезидентът сподели и дали е останал изненадан от разликата от 7 точки между Левски и Лудогорец. Той каза и какъв проект подготвят от централата, за да се повиши качеството на националния отбор след време.

„Това само може да ни радва, че има повишаване на качеството на играта на отборите. За първи път Лудогорец победиха испански отбор, определено има повишаване на качеството на играта. Нашата цел е да има повече българи, за да може да имаме гръбнак на националния отбор.

Проблемът не е колко българи играят, а в начина, в който се изграждат футболистите. Работихме в тази насока с министър Иван Пешев, искахме да се открият регионални центрове в България. За момента всичко това е в застой. Решихме да създадем футболна академия в Бояна, със средства на БФС да направим този проект, за да се изберат 30 най-талантливи деца от цялата страна, около 13-годишни, които да живеят и учат тук, в София. Да тренират по-най-съвременните методики. Имаме скаути, които ходят и гледат всички мачове по районите в страната. Изборът на децата ще бъде по предложение на тези хора. Всеки е специалист в своя регион, наблюдава мачовете и от там ще бъдат избрани децата“, добави Фурнаджиев.

Той сподели и дели ръководството на БФС е спокойно след всички трусове през последните месеци.

„Спокойни сме, успяхме да подобрим значително финансовото състояние на БФС. Към момента нямаме проблеми. Ще заделим средства за създаването на въпросната академия, която ще бъде с наши средства. Годината беше турболентна, бяхме в една от най-трудните групи изобщо. Испания е вероятно най-силният отбор в света“, анализира Фурнаджиев.

Вицепрезидентът разкри и какви са целите пред новия национален селекционер Александър Димитров.

„Още не знаем с кого ще играем в първия си двубой за годината, имаме покана за един турнир, обсъждаме варианта. Целите са победа в Лига на нациите. Там ще бъде с отбори от нашата черга, на нашето ниво, целта ни е да оглавим групата“, категоричен е Фурнаджиев.

