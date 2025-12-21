Тристранни преговори за Украйна? Зеленски ще ги подкрепи, но с условие

Украйна ще подкрепи предложението за тристранни преговори с Русия и Съединените щати на ниво съветници по национална сигурност, ако то улесни размяната на повече военнопленници и проправи пътя към среща между лидерите на страните.



Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, но добави, че е скептичен дали това ще доведе до нещо.

За днес в Маями е насрочен нов кръг преговори между украинската делегация и специалните пратеници на президента Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Фокус на разговорите ще е следвоенното възстановяване на Украйна.

В Маями пристигна и руският главен преговарящ Кирил Дмитриев.

След първите си срещи с Уиткоф и Къшнър той заяви, че разговорите са конструктивни и ще продължат.