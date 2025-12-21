Рекорден брой участници в коледния полумаратон в Несебър

Коледен полумаратон събра рекорден брой участници в Несебър. Над хиляда любители на бягането излязоха на старт от площад "Несембрия" в тазгодишното издание. Атрактивната надпревара се провежда за седма поредна година и едно от най-очакваните спортни събития в края на годината.

Трасето преминава през най-живописните улици на Стария град, а морските гледки превръщат бягането в истинско преживяване. Освен български състезатели, на старта застанаха бегачи от 14 държави. Основната дестинация е 21 км, а останали да са 10 и 3 км бягане за деца. В надпреварата се включи и състезател, който измина най-дългата дистанция, тичайки на заден ход.

Най-възрастният участник тази година е 69-годишен.

Вижте репортаж във видеото!