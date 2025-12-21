Данаил Димов: Стефка Костадинова е задраскана от МОК

Генералният секретар на БОК - Данаил Димов, коментира пред медиите решението на Софийски градски съд, с което бе отменен изборът на Лечева за председател на Олимпийския комитет.

В навечерието на празниците Димов уточни, че решението не е финално, тъй като предстои обжалване на следваща инстанция. Екипът на Лечева е бил няколкократно предупреждаван, че ще бъде „приключен“ от въпросната съдийка.

Още дълго време не би могло да има нови избори, тъй като съдът трябва да вземе окончателно решение за миналите.

„Още не сме получили съдебното решение, запознахме се с него от медийни публикации. Явно медиите работят по-добре от Софийски градски съд. След като се запознах с мотивите на съдийката – още веднъж мога да кажа, че това е незаконно съобразно решение. В него има фрапиращи грешки. Например като тълкуването на срока за кандидатурата на Лечева. Нормативното основание от закона, на което се позовава съдийката и цялото й тълкуване… дори третокурсник ще разбере за какво става въпрос. Обяснявам си решението като злоупотреба с правото и правосъдието. Исковите молби са идентични и няма как да има различни решения. Буквално ни предупредиха, че тя ще ни „приключи“. Слава богу решението не е окончателно и ще бъде обжалвано. За щастие още има съдии, които не са зависими и не са „кукли на конци“, заяви Димов.

Кандидатурата е подадена в последния възможен ден, и Лечева не е закъсняла със срока.

"Делата продължават, госпожа Лечева ще пътува за Италия. Колкото и съдии да бъдат купени – Костадинова е задраскана от МОК. Идеята обаче не беше Стефка Костадинова да се завърне, а да остане по-дълго на поста си. Олимпийският комитет продължава да харчи държавни пари. Едно от делата премина по скандален начин, имаме предупреждение за няколко съдии. Няма да мълчим, ако става въпрос за корумпирано правосъдие. Няма как да има нови избори, докато съдът не се изказал за старите. Ще дойде денят, в който ще има възмездие. Ситуацията за Игрите не се променя. Опитваме се това да не се отрази на спортистите. Опитахме да няма наказания за БОК. Екипът на Стефка е очаквал с нетърпение от МОК да ни накажат", добави Димов.

"Казусът във федерациите по щанги е идентичен с този в БОК. Ден след честните избори последваха три изкови молби. Адвокат на отборите е този на БОК – Теодора Златева. Вече лъсва откъде идват проблемите на българския спорт – от един център. Едни и същи хора стоят. Вероятно така ще бъде и при борбата. Пеевски не ми е звъннал да ми каже, че държи на тези федерации. Всичко това ще бъде с трагичен завършек. Явно крадене на пари и влияние е целта им. Вървим по модела на „завладяната“ държава като прокуратура, правосъдна система, данъчна система, изпълнителна власт“, завърши Димов и уточни, че още не са наложени крайни наказания на България във връзка с предстоящите зимни Игри.

Вижте репортаж във видеото!