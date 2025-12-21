Външният министър: Не можем да оставим държавата на пауза

Правителството в оставка ще продължи да изпълнява функциите си, докато това е необходимо, коментира в "Денят започва с Георги Любенов" министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев.

"Научили сме се да работим във всякакви хипотези. Работата до момента, която трябва да бъде вършена, ще бъде вършена. Конституцията не прави разлика между правителство и правителство в оставка, не превишаваме правомощията си, нито са ограничени от обстоятелството, че правителството формално е в оставка, ние няма как да абдикираме от функциите си, процесът на работа и действия продължава, не можем да оставим държавата на пауза", заяви той.

Правителството в оставка не е длъжно да се въздържа от вземането на важни решения, включително по темата за заема за Украйна, коментира Георгиев.

Относно безлихвения заем от 90 млрд. евро за Украйна Георгиев уточни, че става дума за механизъм през бюджета на ЕС, а не за директно разходване на замразени активи. Все още няма яснота каква сума би се паднала на България.

"Механизмът беше променен съвсем наскоро и няма окончателни разчети. Всичко ще бъде публично и прозрачно", заяви Георгиев.

По думите му България в нито един момент не се е въздържала от замразяването на руските активи. Окачестви обратните твърдения като лъжа, манипулация, дезинформация, фалшива новина. България гласува "за" дългосрочното замразяване на активите, подчерта Георг Георгиев.

"Българската позиция е, че ние сме и продължаваме да бъдем съпричастни с Украйна", каза още Георгиев.

Изрази надежда, че ще се разбере от какво е починал българинът в САЩ.

"Имам увереност в действията на американските власти, предстои разследване и когато станат ясни резултатите ще знаем какво се е случило, работим с официална информация. Всеки гражданин трябва да се подчинява на съответната миграционна политика за легално пребиваване, в която и да е държава. Доколкото ми е известно той е имал и други задържания в такива центрове за нелегални мигранти, това не е бил първият такъв случай", заяви Георг Георгиев.

Министърът приветства активността на младите хора.