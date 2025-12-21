БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Настъпва астрономическата зима - посрещаме я с облачно и дъждовно време

Чете се за: 01:50 мин.
У нас
настъпва астрономическата зима посрещаме облачно дъждовно време
В 17:03 ч. днес настъпва астрономическата зима. Минималните температури ще са предимно между минус 1° и 4°, в София – около 0°, а максималните ще са най-вече между 4° и 9°, по Черноморието – до около 12°. Много ще са районите с трайна намалена видимост и мъгла. И облачността ще е значителна. В източната половина от страната ще продължи да превалява дъжд. Слънчеви часове се очакват в Югозападна България.

Предимно слънчево ще е и в планините в Югозападна България. В масивите от останалата част от страната ще е облачно, с валежи от дъжд главно в Източна Стара планина и в Странджа. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, на 2000 метра – около 1°.

Над Черноморието ще е облачно и на отделни места слабо ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През новата седмица ще е по-често облачно и дъждовно. Валежите ще са слаби и изолирани, с изключение на сряда - тогава ще вали на повече места и по-значително. Минималните температури през периода до четвъртък ще са около нулата, максималните - между 5° и 10°.

В четвъртък ще се понижат значително, ще са с малък денонощен ход и близки до нулата. Тогава се очакват отново и валежи от дъжд.

В североизточните райони, в Предбалкана и по високите полета в Западна България ще преминават в сняг.

Едва ли ще се образува трайна снежна покривка.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Застудяване и валежи през следващата седмица
Застудяване и валежи през следващата седмица
Зимата се завръща: Валежи и понижение на температурите Зимата се завръща: Валежи и понижение на температурите
Чете се за: 02:40 мин.
Валежи от дъжд и сняг през следващата седмица Валежи от дъжд и сняг през следващата седмица
Чете се за: 03:30 мин.
Мъгливо време в по-голямата част от страната в петък Мъгливо време в по-голямата част от страната в петък
Чете се за: 02:07 мин.
Валежи през новата седмица, сняг ще вали само в планините Валежи през новата седмица, сняг ще вали само в планините
Чете се за: 02:22 мин.
До 15° днес, в неделя ще завали сняг До 15° днес, в неделя ще завали сняг
Чете се за: 01:50 мин.

"Никога не се отказвайте от мечтите си": Михаела, Космосът и инвалидната количка
"Никога не се отказвайте от мечтите си": Михаела,...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
"Нова година - нова валута": Опитът на Португалия и Австрия по пътя към еврото "Нова година - нова валута": Опитът на Португалия и Австрия по пътя към еврото
Чете се за: 16:22 мин.
Европа
Откриха над 400 кг тютюн за наргиле без бандерол в складове под наем (СНИМКИ) Откриха над 400 кг тютюн за наргиле без бандерол в складове под наем (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Българин почина в САЩ: Мъжът е бил в център за задържане на имигранти в Мичиган Българин почина в САЩ: Мъжът е бил в център за задържане на имигранти в Мичиган
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Пуснаха под гаранция шефа на частна АГ болница в Пловдив, обвинен...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Преди празниците - как да предпазим дома си от крадци?
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Зеленски: САЩ предложиха нов формат за преговори между Украйна и Русия
Чете се за: 03:12 мин.
По света
"Какво всъщност крием тук": След публикуването на...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
