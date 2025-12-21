Настъпва астрономическата зима - посрещаме я с облачно и дъждовно време

В 17:03 ч. днес настъпва астрономическата зима. Минималните температури ще са предимно между минус 1° и 4°, в София – около 0°, а максималните ще са най-вече между 4° и 9°, по Черноморието – до около 12°. Много ще са районите с трайна намалена видимост и мъгла. И облачността ще е значителна. В източната половина от страната ще продължи да превалява дъжд. Слънчеви часове се очакват в Югозападна България.

Предимно слънчево ще е и в планините в Югозападна България. В масивите от останалата част от страната ще е облачно, с валежи от дъжд главно в Източна Стара планина и в Странджа. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, на 2000 метра – около 1°.

Над Черноморието ще е облачно и на отделни места слабо ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През новата седмица ще е по-често облачно и дъждовно. Валежите ще са слаби и изолирани, с изключение на сряда - тогава ще вали на повече места и по-значително. Минималните температури през периода до четвъртък ще са около нулата, максималните - между 5° и 10°.

В четвъртък ще се понижат значително, ще са с малък денонощен ход и близки до нулата. Тогава се очакват отново и валежи от дъжд.

В североизточните райони, в Предбалкана и по високите полета в Западна България ще преминават в сняг.

Едва ли ще се образува трайна снежна покривка.