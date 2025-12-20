БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лора Славчева: Имаше доза подценяване

Български волейбол
Волейболистката на Марица коментира успеха с 3:1 над ЦПВК.

Лора Славчева
Волейболистката на Марица Лора Славчева коментира победата с 3:1 гейма над ЦПВК, която класира тима на финал в турнира за Купата на България.

„Чувствам се леко разочарована, започнахме плахо, за нас това не е обичайно, бихме, на финал сме, но можехме да сме на финал по-лесно. Допуснахме много индивидуални грешки, чувствахме, че ще бием, но ЦПВК имат възможности, не се отказват от нито една топка“, каза Славчева пред БНТ.

„Този път мога да твърдя, че има доза подценяване, но едно разтърсване ни свали на земята. Очаквам да се изправим без подценяваме, да не забравяме, че е финал и да покажем най-доброто, което можем“, завърши волейболистката на шампионките.

Финалът е в неделя, от 16:55 часа пряко по БНТ 3 и на нашия сайт!

Гледайте цялото интервю във видеото!

