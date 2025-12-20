Марица загуби гейм, но намери място на финала

Носителят на трофея Марица преодоля ЦПВК с 3:1 гейма (23:25, 25:15, 25:8, 25:15) и си осигури място на финала за Купата на България по волейбол за жени. В спора за отличието пловдивчанки ще се изправят срещу Левски, който по-рано през деня стигна до драматична победа над ЦСКА след тайбрек.

Марица влезе в полуфинала с впечатляваща статистика – само един загубен гейм от началото на сезона, но изненадващо отстъпи още в първата част срещу ЦПВК. Символичните гостенки в зала „Христо Ботев“ диктуваха темпото дълго време и поведоха с 23:15, преди пловдивчанки да върнат интригата след серия от силни сервиси на Кая Николова. Въпреки това, при 21:24 центърът на Марица сбърка начален удар, а малко по-късно ЦПВК затвори гейма.

Възпитаничките на Ахметджан Ершимшек реагираха мигновено и наложиха пълен контрол над срещата. Те изравниха след убедително 25:15, а в третия гейм не оставиха никакви шансове на съперника си – 25:8. Финалният щрих бе поставен с ново 25:15, след като атака на ЦПВК излезе в аут.



Двубоят за трофея ще бъде в неделя, от 16:55 часа, пряко по БНТ 3 и на нашия сайт!