ЦСКА взе своето срещу Миньор

ЦСКА завърши с победа участието си в редовния сезон при жените. Момичетата на Юлия Иванова се справиха с визитата на Миньор в Перник. „Червените“ взеха три точки от гостуването в зала „Борис Гюдеров“, след като се поздравиха с успех с 3:1 гейма (25:20, 25:14, 24:26, 25:17).

Двубоят можеше да завърши и по-бързо, но в третата част домакините обърнаха, отразявайки два мачбола. В четвъртата обаче нещата бързо си дойдоха на мястото. Така нашите волейболистки събраха 35 точки на сметката си след 11 победи в 18 мача.

Завършвайки на четвърто място ЦСКА ще се изправи на четвъртфиналите срещу Марица 2022. Играе се до две победи на разменено гостуване.